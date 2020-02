Freddo e gelo in arrivo ad Assisi e sull’Umbria: lo speciale meteo di Luca Tiberti

Speciale meteo Assisi e Umbria per i prossimi due giorni, con in arrivo freddo intenso e gelate: ci dice tutto Luca Tiberti prima di tornare poi venerdì con la sua solita rubrica curata per AssisiNews.

Buonasera a tutti i lettori di AssisiNews! Siamo giunti al momento clou dell’ingresso sul nostro paese di quel nucleo di origine molto fredda di origine artica cui vi parlavo giorni fa; tuttavia dopo gli ultimissimi aggiornamenti modellistici va sottolineato che la traiettoria di entrata è stata spostata più verso levante e dunque non sfonderà più dalla valle del Rodano, ma da “nord delle Alpi”, l’ingresso più difficile da prevedere per un meteorologo per effetto dell’ostacolo delle montagne che si opporranno in ogni modo ad un suo ingresso deciso e incisivo svuotando la massa di oltre il 70% dell’umidità che aveva all’origine.