Morto a San Damiano, aperto un fascicolo per omicidio volontario

È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti per capire le cause della morte del senzatetto tedesco di 52 anni trovato morto nei giorni scorsi davanti al parcheggio del santuario di San Damiano ad Assisi. L’uomo era stato ritrovato con una sorta di tagliacarte conficcato nel torace nello zona di via San Damiano, vicino al parcheggio da cui parte la strada che porta poi al Santuario. Si tratterebbe di un suicidio, o almeno – allo stato – non sarebbero emersi elementi che farebbero pensare a un gesto cruento da parte di terzi, nonostante la scelta inusuale per compiere un gesto del genere.

Ma per effettuare tutti gli accertamenti del caso – riporta Umbria24.it – la Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, “atto che consente al pubblico ministero Gianpaolo Mocetti una serie di accertamenti più ampi, altrimenti impossibili, per fare piena luce sui fatti”. Sono inoltre in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Assisi, agli ordini del capitano Vittorio Jervolino, intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco. Accertamenti sono in corso sul telefono dell’uomo, senza dimenticare la visione dei filmati di alcune telecamere posizionate nella zona. Al momento non sono comunque emersi elementi che farebbero pensare a un omicidio: non ci sarebbero segni di lotta, le tracce di sangue sono relativamente poche, e gli sportelli dell’auto erano chiuse dall’interno. Giovedì si svolgerà l’autopsia sul corpo del poveruomo.

© Riproduzione riservata