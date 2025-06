Muro crollato a San Pietro: accertamenti sulle cause, modifiche alla viabilità (foto e video)

Crolla un muro a San Pietro, nella zona di Fosso Cupo; scene da “distruzione”, con pietre ovunque e alcune auto totalmente distrutte. Secondo uno status del Comune il muro crollato alle sei di mattina del 20 giugno sarebbe quello di sostegno del terrazzo e giardino di una struttura ricettiva del centro storico, nella zona di via Nicolini. (Continua dopo il video)

Vigili del Fuoco, Polizia locale e tecnici comunali stanno mettendo in sicurezza l’area e svolgendo gli accertamenti necessari per verificare le cause del crollo, che è stato improvviso e fortunatamente senza alcun danno a persone. Alcune auto parcheggiate in prossimità, sono state colpite da detriti. Subito sul posto anche il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, per verificare personalmente la situazione. Nelle prossime ore verrà emessa un’ordinanza con le disposizioni del caso.

(Aggiornamento delle ore 16)

Modifiche alla viabilità ad Assisi, nella zona interessata dal crollo del muro di sostegno del terrazzo di una struttura ricettiva in centro storico. Il fatto è avvenuto stamani, in una proprietà privata, per cause in fase di accertamento, senza alcun danno a persone.

Al fine di garantire incolumità e sicurezza, con un’ordinanza della Polizia locale, in via Nicolini è stato istituito il divieto di circolazione per veicoli e pedoni nel tratto stradale interessato dal crollo, dall’intersezione con Vicolo Illuminati. Solo per residenti, è stato inoltre disposto il doppio senso di circolazione in via Aromatari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Ancajani e via Nicolini e dall’intersezione con Piaggia di Porta San Pietro all’intersezione con Vicolo Illuminati. A tutela dell’incolumità pubblica e privata, è stata inoltre emessa un’ordinanza sindacale di inagibilità delle parti esterne della struttura ricettiva interessata dal crollo, che prevede, a carico del soggetto privato, la messa in sicurezza delle mura e del terrapieno, delle strutture pericolanti e dell’area coinvolta, con eliminazione dei pericoli, anche al fine di ripristinare l’ordinaria viabilità comunale.

