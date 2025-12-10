Nasce il Comitato Cittadino per Porta Nuova: “Per un confronto aperto sulla città”

Ad Assisi si è costituito il Comitato Cittadino per Porta Nuova, un gruppo spontaneo di residenti nato con l’obiettivo di preservare la qualità e l’armonia di una delle aree più sensibili dell’ingresso orientale della città e di promuovere un confronto trasparente sul progetto dei nuovi ascensori.

Il comitato ribadisce fin da subito di non essere contro qualcuno né contro qualcosa, ma di voler aprire uno spazio di dialogo civile tra cittadini, Amministrazione comunale e istituzioni competenti.

L’intento è semplice: assicurare che ogni intervento urbanistico o infrastrutturale rispetti la storia, il paesaggio e l’identità della città, e che le scelte siano condivise in un quadro partecipativo.

Nei giorni scorsi alcuni membri del comitato hanno incontrato l’assessora ai Lavori Pubblici Francesca Corazzi e il sindaco Valter Stoppini, ricevendo i primi rendering del progetto, ancora non del tutto chiari e privi dei necessari dettagli tecnici.

Il comitato ha inoltre ricordato di aver già scritto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, chiedendo chiarimenti e documentazione completa.

Ad oggi, però, non è ancora arrivata una risposta.

La prevista presentazione pubblica del progetto il prossimo 15 dicembre alle ore 18 a palazzo Bonacquisti in piazza del Comune è considerata un passaggio importante, che il comitato accoglie con attenzione e spirito collaborativo.L’auspicio è che questo appuntamento segni l’inizio di un confronto aperto, reale e costruttivo, in cui cittadini e istituzioni possano dialogare nel rispetto reciproco.

“Assisi vive nel suo equilibrio tra storia e futuro. Per questo ogni scelta richiede cura, ascolto e partecipazione. Il nostro comitato nasce per contribuire, non per contrapporsi”, dichiarano i promotori. Il comitato invita tutti i cittadini interessati a seguire gli sviluppi e a partecipare al percorso di ascolto e valutazione del progetto.

