Assisi, in tanti all’iniziativa Spi Cgil contro guerra e violenza di genere

Molto partecipata l’iniziativa promossa a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, venerdì 5 dicembre dal coordinamento donne Lega Spi-Cgil Assisi Bastia Bettona Cannara Valfabbrica sull’attualissimo tema delle guerra e della violenza di genere. L’incontro è stato aperto da Silvana Lavelli, coordinatrice donne della Lega Spi, che lo ha organizzato, e concluso dalla segretaria nazionale Claudia Carlino che ha sottolineato l’importanza e la rilevanza dell’iniziativa. Molto interessanti i contributi nel dibattito della coordinatrice provinciale donne spi Perugia Rossella Casciarri, di Giulia Cirica di Arcisolidarietà che ha illustrato il Progetto Cas (centro accoglienza straordinaria nel territorio), della rappresentante di Emergency Simonetta Lumediluna, di Shady Akizadeh avvocata italo iraniana, attivista per il riconoscimento dei diritti delle donne, di Francesca Gianformaggio della Casa dei popoli di Foligno. Molto emozionante anche l’esibizione ‘Nella notte ci guidano le stelle’ del coro Anpi Cgil Perugia. La coordinatrice Silvana Lavelli, nel ringraziare i presenti al dibattito, ha preannunciato prossime iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sulla violenza di genere.

