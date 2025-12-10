Alunni gualdesi in trasferta ad Assisi per il presepe vivente ispirato al Cantico delle Creature

Sotto gli occhi di Sora Luna e le Stelle è il titolo del presepe vivente ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco che la scuola primaria Gianni Rodari di Cerqueto, comune di Gualdo Tadino, metterà in scena giovedì 11 dicembre alle 17.30 nella piazza Chiesa Nuova ad Assisi. In occasione dell’ottocentenario del Cantico scritto dal Poverello di Assisi i bimbi gualdesi, che solitamente realizzano il presepe vivente nella frazione, arriveranno nel centro storico di Assisi.

L’idea nasce all’interno del progetto di plesso Sotto lo stesso Cielo e si inserisce nel progetto d’istituto Facciamo Pace, che accompagna i bambini alla scoperta di valori come armonia, fraternità e rispetto. Nel Cantico è infatti presente un messaggio universale di pace e cura del Creato. I bambini animeranno alcune parti della scrittura di San Francesco anche grazie al lavoro fatto durante il laboratorio di tecnologia e immagine. Non mancheranno la musica, con una canzone dedicata al presepe di Greccio, e dei racconti in forma poetica grazie a Luigi Carletti del Circolo di poesia della biblioteca comunale cittadina. A lui il ruolo di narratore. I bimbi protagonisti del presepe vivente ispirato al Cantico delle Creature avranno a disposizione i vestiti dei Giochi delle Porte grazie alla collaborazione dell’Ente Giochi.

© Riproduzione riservata