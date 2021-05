Natasha Stefanenko visita Assisi: “Bellezza nel verde tra cultura e spiritualità”

L'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana in città dove ha scattato tantissime foto

(Stefano Berti) Natasha Stefanenko visita Assisi. Non è passata inosservata ieri sabato 15 maggio 2021, l’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana in città, dove girato in lungo e in largo fra piazze, vie e vicoli ed ha scattato tantissime foto poi postate sui suoi social ufficiali.

“Assisi, bellezza nel verde tra cultura e spiritualità – ha scritto via Facebook – l’Italia e il suo fascino senza fine”. Un giro in pieno centro storico in una giornata in cui il sole ha fatto soltanto capolino ogni tanto, poi lo scatto immancabile nella piazza inferiore di San Francesco davanti alla Basilica Papale (nel 2004 Natasha Stefanenko condusse proprio da Assisi un’edizione di “Con il Cuore”, storico evento benefico organizzato dai frati del sacro Convento, ndr).

Inoltre una sosta in un noto ristorante di Assisi, rigorosamente all’aperto come da prassi per le norme anti-Covid: “Il mio amore per la pizza italiana è infinito! Mi rende felice anche in una giornata di pioggia come quella di oggi! Cosa ho scelto? Pinsa con gamberi rossi, burrata, pomodorini e petali di violetta. Buoooooonisssssima!” – ha concluso nel suo lungo post social dedicato alla città Serafica.

