Nek e Francesco Renga protagonisti il 18 ottobre a Radio Subasio: come partecipare

(Nella foto in evidenza i due artisti durante l’edizione 2023 di Con il cuore) Trionfo di sentimenti a Radio Subasio Music Club di mercoledì 18 ottobre. L’amicizia e la passione per la musica che legano Nek e Francesco Renga, al pari dell’amore tributato loro dal pubblico, chiamato a seguirne il live. A partire dalle 21:00 i due artisti potranno raccontarsi con le parole e le canzoni: quelle inedite di “RengaNek”, l’album pubblicato lo scorso 8 settembre, nato per mostrarne la sinergia vocale, e le più note, eseguite insieme anche nel tour celebrativo delle rispettive carriere.

Padrona di casa, Katia Giuliani si muoverà tra le pieghe di un progetto scaturito dal rapporto sincero che lega i due artisti e dalla volontà di condividere le emozioni sul palco ed un intero prodotto discografico, senza dimenticare le storie individuali e professionali. Ruolo attivo anche per i fan – in studio e in videocollegamento – che potranno interagire con i protagonisti, come da ormai sette anni vuole il programma, ideato scritto, diretto da Beppe Cuva e trasmesso in simulcast in fm ed in streaming su radiosubasio.it

Intanto è già scattato il toto-canzone: tra le undici contenute in “RengaNek” quali saranno presentate dal vivo? La dolcissima “L’infinito più o meno”, l’ironica “Il solito lido” o l’ultimo singolo “Inspiegabile? Ed ancora, l’energica “Giura Giuda” o la delicata “Scrivi una Canzone” (firmata da Giuliano Sangiorgi)? L’incalzante “Più Grande” o la potente ballad “Faro” (scritta da Riccardo Zanotti)? Per non parlare di “Sale” dalle sonorità Anni ’90, “Storie di Paura” ricca di sfumature rock, “Tutta Natura”, con un ipnotico giro di basso iniziale e riff di chitarra fino “A Fianco” ad esaltare le vocalità potenti e delicate di Renga e Nek … perché la vera amicizia lega e vince sempre su tutto!!!

Per avere l’opportunità di aggiudicarsi un posto in prima fila alla serata con Nek e Francesco Renga, è possibile compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro l’11 ottobre, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vuole porre a Nek e Francesco Renga. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

© Riproduzione riservata