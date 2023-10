Celebrazioni francescane 2023, a Santa Maria grande festa per il Transito (foto)

Dopo il successo nella Basilica inferiore di San Francesco di Assisi della 13ª edizione del concerto a cura della Cappella Musicale “Francesco è vivo”, le celebrazioni francescane 2023 si aprono a Santa Maria con il Transito. Nella mattinata del 3 ottobre, in ricordo di Frate Jacopa, la nobildonna romana amica di san Francesco presente alla Porziuncola nell’imminenza del Transito, è stata consegnata la “Rosa d’argento” – annuale riconoscimento attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza e carità. (Continua dopo la fotogallery: di Mauro Berti, Gruppo editoriale Assisi News)

A essere premiata la signora Vanna Balducci. “Il suo impegno nell’educazione e nell’accompagnamento dei giovani – si legge nel sito dei frati minori – l’ha portata a scegliere, insieme alla sua famiglia, di lavorare e vivere all’interno dell’Istituto San Giuseppe di Aosta, un Collegio che accoglie ragazzi e ragazze delle Scuole Superiori e alcuni universitari che arrivano dalle vallate più lontane della nostra regione. La sua presenza quotidiana accanto a questi giovani è una testimonianza di amorevole cura e di vicinanza verso le nuove generazioni che vivono un momento importante e delicato della loro crescita. Nella Diocesi di Aosta, la signora Balducci lavora anche con impegno e competenza nell’Ufficio Famiglia ed è ora il Direttore responsabile dell’Ufficio cultura e delle Comunicazioni Sociali, nonché segretaria dell’Unione Cattolica Stampa Italiana”. Alle 11, durante la solenne concelebrazione eucaristica “nel Transito di San Francesco”, presieduta da p. Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la signora Balducci ha offerto il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. Nell’ambito delle Celebrazioni francescane 2023, il pomeriggio del 3 ottobre il vescovo di Aosta, monsignor Franco Lovignana, accompagnato da duecento pellegrini e dai sacerdoti della diocesi aostana è stato accolto dal vescovo di Assisi – Nocera – Gualdo e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, nel Santuario della Spogliazione, luogo in cui Francesco non solo ha rinunciato a tutto per conformarsi a Cristo, ma dove il Poverello passò almeno due mesi prima di andare a morire alla Porziuncola.

Un momento particolarmente significativo, in occasione del transito di San Francesco, per la regione che quest’anno offre l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo assisano, la Valle d’Aosta. Sorrentino che ha fatto rivivere ai presenti, attraverso la lettura delle fonti francescane che ne parlano, i tre momenti salienti di Francesco. “Pochi sanno che quando Francesco ebbe la sua conversione il vescovo fu il suo consigliere; Francesco veniva qui e dialogava con il vescovo Guido. Oggi è importante che abbiamo cominciato da qui: alla fine della sua vita, prima di scendere alla Porziuncola a morire, Francesco stette qui circa due mesi. Questo è un luogo importante della sua vita – ha detto monsignor Sorrentino – ; qui in questo luogo Francesco si è preparato a morire e ora noi attraversiamo questa porta in cui lui, venti anni prima, era entrato decidendo di far morire l’uomo del peccato”. Al termine della visita monsignor Lovignana ha ringraziato per “questo momento che abbiamo vissuto e che ci restituisce Francesco nella sua dimensione ecclesiale, nella sua ricerca di Dio. Francesco ha saputo fare riferimento alla figura di chi poteva aiutarlo, alla figura del vescovo. Il vescovo è il pastore della Chiesa locale, siamo noi a fare la Chiesa, ma nessuno deve pensare alla sua relazione con Dio come a qualcosa di personale ma a qualcosa di inserito nella Chiesa”.

Alle 17.30, sempre nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, le celebrazioni francescane 2023 continuano c on l’accoglienza delle autorità civili con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province della Valle d’Aosta e dell’Umbria, dei sindaci della Valle d’Aosta e di Assisi da parte di Fr. Massimo Travascio OFM, Custode del Protoconvento Porziuncola. Alle 18, è in programma la solenne celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti monsignor Lovignata con l’assistenza del cardinale Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi e con la partecipazione dei sacerdoti della Valle d’Aosta e i monsignor Sorrentino con i ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e i Pellegrini della Diocesi di Aosta. Al termine della celebrazione, il saluto di Fr. Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori. Alle 21.00, nel magnifico Santuario di San Damiano Don Fabio Bredy, Vicario Generale della Diocesi di Aosta, presiederà la Veglia per i giovani; mentre alle 21.30, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, p. Roberto Genuin, Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini, presiederà la Veglia di preghiera.

“È con grande emozione che oggi sono qua a rappresentare l’Umbria, la terra del Santo che ha segnato profondamente il tratto distintivo di questa regione ricca di spiritualità”: così l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, che questo pomeriggio ha preso parte alle celebrazioni francescane 2023, portando il saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “Voglio salutare tutte le istituzioni presenti e la Valle D’Aosta che offre l’olio per alimentare la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco – ha detto – Viviamo un tempo difficile, con una guerra alle nostre porte che ha messo sotto assedio anche la nostra economia. Ma il messaggio di San Francesco ci spinge a guardare con coraggio al futuro. Ad avere forza per mettere in campo azioni sempre più finalizzate ad alleviare le solitudini, a tutelare le famiglie, l’ambiente, il territorio, e la solidarietà nell’ambito della comunità”. “Siamo consapevoli che non esistono ricette miracolose – ha proseguito -, così come siamo coscienti del fatto che la nostra società è caratterizzata anche da una perdita di senso e di valori, da smarrimento. Per questo abbiamo bisogno non solo di politiche caratterizzate da una forte visione morale, ma anche di un grande sforzo collettivo che deve partire in primis da noi che siamo impegnati nella politica e nelle istituzioni, per ricostruire, nella società contemporanea, anche il senso morale del rispetto e della difesa di ogni essere umano”.

Tra i momenti più importanti delle celebrazioni francescane 2023 di mercoledì 4 ottobre, alle 10, la celebrazione eucaristica presso la chiesa superiore della Basilica di San Francesco, presieduta da Mons. Lovignana, e il tradizionale rito dell’accensione, da parte del Sindaco di Aosta Gianni Nuti, della Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde presso la Tomba di San Francesco, alimentata per un anno con l’olio offerto dalla Regione Valle d’Aosta. Seguiranno, alle 11.30, dalla Loggia del Sacro Convento, i messaggi di fra Carlos A. Trovarelli, OFMConv, Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, del Presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin, del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, del Sorrentino e del Sindaco di Assisi Stefania Proietti. Alle 14 si terrà la riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni della morte di San Francesco d’Assisi, presieduto dal poeta Davide Rondoni. Alle 16 i vespri pontificali in cappella papale presieduti da Mons. Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, a cui seguirà la processione alla Piazza superiore della Basilica, la benedizione all’Italia da parte di Mons. Sorrentino e la consueta esecuzione – da parte della Cappella musicale della Basilica di San Francesco – del Cantico delle creature di San Francesco musicato da p. Domenico Stella.

Da non dimenticare la parte laica delle celebrazioni francescane 2023: il 5 ottobre è infatti il giorno della tradizionale fiera di San Francesco, che si snoderà per tutto il centro storico e che chiuderà poi come sempre nel segno della tombolata benefica dell’Aucc in piazza del Comune. Fino all’8 ottobre, infine, a Santa Maria degli Angeli, nella zona del Lyrick, sono aperte anche le carrozzelle.

Foto in evidenza e foto celebrazioni Santa Maria degli Angeli: assisiofm.it

Alcune foto in esterna Santa Maria degli Angeli: Regione Umbria

Foto del Santuario della Spogliazione: Mauro Berti, Gruppo editoriale Assisi News

