Oggi i funerali di Andrea Festi, il 28enne morto durante un allenamento in palestra

Si terranno oggi, mercoledì 21 agosto, i funerali di Andrea Festi, il 28enne morto in palestra a Bastia Umbra all’inizio del mese di agosto. La messa per il giovane, originario di Todi e da qualche mese trasferitosi nel comprensorio per stare vicino alla fidanzata, è in programma alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Casalina (Deruta). A riportare la notizia Umbria24.it e alcuni quotidiani in edicola oggi, 21 agosto 2024.

Secondo una prima ricostruzione, Andrea Festi si stava allenando coi pesi come faceva di solito quando improvvisamente ha accusato un malore, probabilmente un arresto cardiaco. Il giovane è stato subito soccorso dagli operatori della struttura e da un’infermiera cliente della struttura anche col defibrillatore, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Subito dopo l’allarme, nei locali della palestra, che si trova nella zona industriale tra Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, è arrivato un equipaggio del 118, che però ha soltanto potuto constatare il decesso del 28enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato di Assisi, coordinati dal procuratore di turno, per i primi rilievi. Sulla sua morte è stata aperta una inchiesta. A coordinare le indagini sul malore in palestra il sostituto procuratore di Perugia, Massimo Casucci.

Foto di Thomas Bormans | via Unsplash

