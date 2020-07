Onorificenze dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’, premiati Gambetti, Ricci, Sirci e Versace

Ben quattro persone premiate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono ascrivibili ad Assisi: oltre al luogotenente Bruno Versace e a Gino Sirci, tra le le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, ci sono anche l’ex consigliere regionale Claudio Ricci, anche ex sindaco di Assisi, e il Custode del Sacro convento padre Mauro Gambetti.

Le onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” sono concesse dal presidente della Repubblica e destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Gli insigniti, che hanno ricevuto dal Prefetto Claudio Sgaraglia i diplomi, sono 25 residenti nella provincia di Perugia. Presenti, fra gli altri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, nonché i vertici regionali e provinciali delle forze di polizia.

Sgaraglia ha evidenziato “il profondo significato delle onorificenze consegnate, quale riconoscimento dell’impegno dei cittadini al servizio della comunità umbra, paradigmatico per la collettività, in particolare in contingenze difficili come quella attuale”.

Elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”

GRANDE UFFICIALE

1. FAZIO Dott.ssa Valeria

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova a riposo.

CITTA’ DELLA PIEVE

2. LIPARI Gen. B. Dott. Benedetto

Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza PERUGIA

COMMENDATORE

3. RUGGIERO Ing. Raffaele

Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco PERUGIA

UFFICIALE

4. DELLA GALA Gen. B. Massimiliano

Comandante Legione Carabinieri Umbria PERUGIA

5. MORRA Ten. Col. Dott. Antonio

Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri PERUGIA

6. RICCI Ing. Claudio

Libero professionista MARSCIANO

CAVALIERE

7. ALBICOCCO GIOVINATI Sig.ra Antonella

Collaboratore Amm. Esperto PERUGIA

8. BALLARIN Sig. Luciano

Funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza FOLIGNO

9. BELLONI Dott. Marco

Dirigente Prefettura di Perugia PERUGIA

10. BORRAZZA Sig. Maurizio

Direttore Ditta Privata PERUGIA

11. CENSINI Sig. Giampaolo

Pensionato PERUGIA

12. CRO Sig. Arnaldo

Capo Squadra dei Vigili del Fuoco in quiescenza GUALDO TADINO

13. FANUCCI App. Sc. Q.S. Cesare

Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri PERUGIA

14. GAMBETTI Padre Mauro

Sacerdote – Custode Generale del Sacro Convento di Assisi ASSISI

15. LUCHINI Sig. Libero

Vice Ispettore NOCERA UMBRA

16. MAGGIULLI Sig. Vincenzo

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato PERUGIA

17. MARINELLI Lgt C.S. Dott. Antonello

Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri GUALDO TADINO

18. MARTINELLI Sig. Giuliano

Imprenditore PIETRALUNGA

19. MORENA Sig.ra Antonella

Impiegata del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Perugia in congedo GUBBIO

20. PACIOTTI App. Sc. Danilo

Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri GUBBIO

21. PAPINI Mar. Aiut. Dott. Roberto

Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza PERUGIA

22. SIRCI Sig. Gino

Imprenditore PETRIGNANO DI ASSISI

23. TORTOIOLI Sig. Alvaro

Funzionario Comunale PERUGIA

24. VERSACE Lgt C.S. Bruno

Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri ASSISI

25. VESCARELLI Sig. Massimo

Vigile del Fuoco in quiescenza UMBERTIDE