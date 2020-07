Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend 17-19 luglio 2020. Anche in questo fine settimana torna il grande ristorante all’aperto nel centro storico di Assisi e Santa Maria tutti i fine settimana d’estate. Corso Mazzini, Piaggia San Pietro, via Becchetti e via De Gasperi dalla mattina alla notte saranno riempiti di tavoli lungo le strade dove i turisti e i cittadini potranno pranzare o cenare godendo della bellezza dei luoghi.

Per l’occasione l’amministrazione, anche a fronte dell’incremento delle presenze turistiche bei fine settimana, ha deciso nei giorni festivi e prefestivi di reintrodurre la fascia di chiusura della Ztl dalle 11 alle 20, in questo arco temporale possono comunque entrare coloro che sono in possesso di un’autorizzazione in deroga (residenti, locatari, turisti diretti ad alberghi, residenti nella zona montana e nella zona espansione a levante) oltre ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Piazza del Comune rimarrà aperta per consentire ai residenti e agli aventi diritto di poter circolare senza eccessive preclusioni. In Corso Mazzini e Piaggia san Pietro saranno chiusi dalle 11 alle 23, a Santa Maria degli Angeli l’amministrazione è venuta incontro alla richiesta degli esercizi commerciali e ha disposto la chiusura al traffico tutte le sere dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una.

Tra gli eventi ad Assisi del weekend 17-19 luglio 2020, domani sera (sabato 18 luglio) dalle 20.45 l’associazione guide turistiche dell’Umbria ripropone, a richiesta, le visite guidate serali grazie alle aperture straordinarie di alcuni luoghi di culto. L’itinerario di domani partirà dal tempio romano di Piazza del Comune e si snoderà attraverso alcuni angoli molto caratteristici di Assisi: grazie alla disponibilità della Confraternita di Santo Stefano e della parrocchia di San Pietro, ci sarà l’apertura straordinaria dell’oratorio e della chiesa di Santo Stefano e dell’Abbazia di San Pietro. Al termine, nella zona di San Pietro, sarà possibile aggiungere la degustazione di un calice di vino e dei prodotti tipici del territorio. Il costo della visita è di 8 euro, info e prenotazioni 075.815228 – 339.3390103 o [email protected]

Tra gli eventi ad Assisi del weekend, stasera (venerdì 17) alle 21.30 al Baccanale in via del Comune Vecchio il vernissage dell’installazione “Assisi Toccaferro (non è vero ma ci credo)” di Carla Viparelli. Sabato 18 luglio il Bosco di San Francesco ospiterà la Bat Night, una serata dedicata alla ricerca dei pipistrelli: un’occasione unica per scoprire le loro abitudini e caratteristiche e l’importante ruolo che ricoprono per mantenere l’equilibrio del nostro ecosistema. Per info e prenotazioni, obbligatorie, 075-813157 o [email protected] Necessaria torcia e scarpe comode, costi adulto 8 euro – Iscritti FAI e ragazzi (4-14 anni) € 6,00. Sabato 18 e domenica 19, oltre alle chiusure ad Assisi e Santa Maria per l’iniziativa Ristoranti a cielo aperto, i commercianti della Piaggia di San Pietro con “La’S piaggia” propongono cena e aperitivi sotto le stelle con intrattenimento musicale con il gruppo Four B e negozi aperti fino a tardi per shopping notturno.

Eventi ad Assisi anche nel segno di Sbandieratori e Calendimaggio: sabato alle 19, spettacolo degli Sbandieratori in Piazza del Comune. Alle 21.15 sempre di sabato, con partenza da San Pietro i tamburini della Magnifica Parte de Sotto suonano per le vie di Assisi, mentre il 25 luglio al Pincio “Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre”, doppio spettacolo, alle 19 e alle 21.30, della Nobilissima Parte de Sopra. Info e prenotazioni, in quest’ultimo caso, +39 333 363 5466.