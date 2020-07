Tagliatelle ai funghi porcini, ricetta tradizionale e preparazione

Un primo piatto classico molto diffuso in Umbria, che si prepara in estate e in autunno

Le tagliatelle ai funghi porcini sono un primo piatto classico che si prepara in estate e in autunno. Sono un classico della cucina in Umbria e in varie parti d’Italia, si preparano in poco tempo e, se gli ingredienti sono di ottima qualità, il risultato è davvero eccezionale. I funghi porcini possono essere freschi, o anche congelati. A questo gustoso primo piatto si può anche aggiungere la panna.

Le tagliatelle ai funghi porcini sono un piatto semplice e veloce, perfetto per un pranzo o per una cena, da servire come primo piatto. Gli ingredienti fondamentali sono solo due, i funghi porcini e la pasta fatta in casa, appunto in questo caso le tagliatelle. La stagione dei porcini va dai primi di giugno al mese di ottobre, i primi della stagione sono i porcini rossi, poi c’è il porcino nero, porcino d’estate che si trova dopo un temporale estivo verso fine maggio e il porcino edule, a detta di molti il miglior porcino, si trova a giugno e luglio, mentre nei mesi di settembre-ottobre è possibile trovare tutte e 4 le varietà di porcini.

Un piatto semplice da preparare e buonissimo insomma, con qualche attenzione in più per la preparazione dei funghi, che devono essere lavorati il meno possibile per preservare tutto il loro sapore.

Tagliatelle ai funghi porcini, ingredienti. 400 gr di tagliatelle all’uovo, 500 g di funghi porcini freschi, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 fesa (spicchio) di aglio, sale, prezzemolo.

Tagliatelle ai funghi porcini, procedimento. Tagliare la parte finale del gambo dei funghi porcini e pulirli bene dalla terra spazzolandoli. Fare a pezzetti i funghi porcini. Far soffriggere l’aglio in una padella con l’olio e metterci i funghi porcini lasciandoli in cottura per circa 10 minuti e comunque fino a che i porcini non diventeranno morbidi.

In un’altra pentola far bollire l’acqua, salarla e cuocerci le tagliatelle. Una volta cotte, scolare le tagliatelle “casarecce” (utilizzare rigorosamente pasta fatta in casa o comunque all’uovo, non una pasta secca), scolarle un minuto prima che siano cotte, unirle ai funghi porcini con la pasta in padella per un minuto. Quando le tagliatelle saranno pronte e ben condite, aggiungere il prezzemolo, metterle in un piatto e servirle ben calde.

Buon appetito, da AssisiNews!