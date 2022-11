Orange the world, la caserma di Assisi si illumina arancione per sensibilizzare sulla violenza di genere (foto)

In concomitanza con la campagna di sensibilizzazione “Orange the world”, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, in linea con le indicazioni del Comando Generale e da sempre particolarmente vicino alla tematica ha intrapreso le seguenti iniziative.

Tra le iniziative di Orange the world già fatte 19 novembre, proprio ad Assisi alla presenza di Autorità civili e militari, nell’ambito dell’iniziativa “Una stanza tutta per sé”, è stata inaugurata presso la locale Compagnia una stanza destinata all’ascolto protetto di vittime vulnerabili, allestita dal Soroptimist International d’Italia Club Valle Umbra in collaborazione con la “Fondazione Perugia” e il 23 novembre inaugurazione di mostra fotografica, promossa dalla locale azienda ospedaliera per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, a cui, d’intesa con la Direzione Generale, prenderà parte personale della Compagnia di Perugia unitamente a rappresentanti delle figure professionali coinvolte nel percorso di assistenza alle vittime.

Nei prossimi giorni, nell’ambito di Orange the world, il 24 novembre a PERUGIA: incontri con gli alunni dell’Istituto Superiore “Pieralli “ e del Liceo Classico “Mariotti” sul tema della violenza di genere; a CITTÀ DI CASTELLO: incontro con gli alunni del locale Istituto di Istruzione Superiore “Baldelli Cavallotti “ sul tema della violenza di genere; A FOLIGNO: incontro con gli alunni del locale Istituto Tecnico Economico “F.Scarpellini” sul tema “la violenza di genere e sull’impegno operativo dell’Arma dei Carabinieri”.

E ancora, il 25 novembre a FOLIGNO: incontro organizzato dalla locale Amministrazione comunale sul tema della violenza sulle donne, che si svolgerà presso il locale Auditorium San Domenico “Sala Antonelli”, con la partecipazione di personale Arma; a GUALDO TADINO: incontro con gli alunni del locale Istituto Superiore di Istruzione “Casimiri” sul tema della violenza di genere; a SPOLETO: incontro, promosso dal locale presidio ospedaliero, sul tema della violenza contro le donne, a cui parteciperanno rappresentanze dei locali istituti scolastici superiori e durante il quale verrà proiettato un video istituzionale prodotto dal RACIS; a UMBERTIDE: incontro con gli alunni del locale Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” sul tema della violenza di genere.

Il 28 novembre, tra le iniziative di Orange the world, a CASCIA: incontro con gli alunni delle classi IV^ superiori dell’Istituto “Beato Simone Fidati” di Cascia, sul tema della violenza di genere; a CITTÀ DELLA PIEVE: incontro con gli alunni dell’Istituto Superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve sul tema della violenza di genere; a NORCIA: incontro con gli alunni delle classi IV^ superiori del locale Istituto “De Gasperi Battaglia” sul tema della violenza di genere. E infine il 29 novembre ad ASSISI: incontro con gli alunni dell’Istituto “Bonghi” di Santa Maria degli Angeli sul tema della violenza di genere; e MARSCIANO: incontro con gli alunni del locale Liceo Scientifico “Salvatorelli” sul tema della violenza di genere. Inoltre le sedi delle Compagnie di Assisi e Spoleto, nonché delle Stazioni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, S. Anatolia di Narco e Giano dell’Umbria saranno illuminate di arancione così come moltissimi edifici in tutto il mondo.

