Natale a Cannara 2022, il programma dal 27 novembre all’8 gennaio 2023

È Cannara il primo tra i comuni del comprensorio a svelare il suo programma natalizio, con il Museo di Cannara che propone delle aperture straordinarie con ingresso gratuito nei giorni:4-7-8-9-10-11-18-26 dicembre. Gli eventi del Natale a Cannara 2022 partono dal 27 Novembre: appuntamento alle 15 con la Fabbrica di biscotti di Natale – ANSPI (per i bimbi di 3• e 4° elementare). Il 5 dicembre alle 19 è “Arriva San Niccolò” in Piazza San Matteo, mentre dal 6 all’11 dicembre andrà in scena la Festa della Cipolla Winter al Cortile Antico con anche i Mercatini di Natale.

Il Natale a Cannara 2022 è particolarmente ricco l’8 dicembre: la giornata si apre alle 15 con la tombola dei piccoli al Centro Sociale, alle 17.30 l’accensione dell’Albero e Coro “Concentus Vocalis” – IN”CANTO”, a seguire alle 18 l’inaugurazione del concorso presepi e Ristoro a cura della Pro loco. Il 9 dicembre alle 22 la “Venuta”, suono di campane a desta e ristoro, mentre il 10 dicembre dalle 16 alle 18 al Museo di Cannara, “Natale in fiore”. iniziativa a cura dell’Associazione lnfioratori di Cannara per i bambini da 6 a 10 anni.

L’11 dicembre alle 15 la Fabbrica di biscotti di Natale di ANSPI (per ib ambini di 5′ elementare e 1′ media), mentre dalle 16 alle 18 si rinnova “Natale in fiore” al Museo di Cannara, a cura dell’Associazione lnfioratori di Cannara (per i bimbi da 3 a 6 anni). Il 14 Dicembre alle 20.30 è la volta del Laboratorio Natalizio al Centro Sociale, mentre il 16 dicembre alle 18 gli eventi del Natale a Cannara 2022 propongono la Processione con lanterne in centro storico e spettacolo a cura della cuola dell’Infanzia IRRE.

Il 17 e 18 dicembre altre giornate ricche di iniziativa: alle 16 la consegna letterine a Babbo Natale in Piazza Baldaccini, dalle 16 alle 18 Pony e Cavalli per le vie del centro storico e alle 18 Ristoro a cura della Pro Loco mentre alle 18.30 a Collemancio si esibirà la Cantina del Zi’ Socrate. Inoltre il 17 dicembre alle 21 il Piccolo Teatro degli Instabili presenta: “Favola di Natale”, all’Auditorium San Sebastiano, mentre il 18 dicembre alle 15 Il Circolo Lettura legge Il Natale al Centro Sociale. Il 21 dicembre alle 21 è la volta del Concerto del Coro Polifonico Concentus Vocalis nella Chiesa di San Matteo, alle 17.30 si rinnova la tradizione con “Babbo Natale vien dal Fiume”, mentre alle 21.30 Babbo Natale arriverà a Collemancio e a seguire la tombola. Il 27 dicembre alle 18.30 nuova esibizione de Cantina del Zi’ Socrate a Collemancio.

Gli eventi del Natale a Cannara 2022 continuano anche nel 2023: il 5 gennaio alle 21 è la volta del Concerto Banda Musicale “F. Morlacchi” nella Chiesa di San Matteo, il 6 gennaio alle 18 Salutiamo la befana a cura di ANSPI e alle 18.30 la premiazione del Concorso Presepi all’Auditorium San Sebastiano. Infine l’8 gennaio alle 15 tocca alla tombola della befana presso il Centro Sociale.

Foto di freestocks | via Unsplash

© Riproduzione riservata