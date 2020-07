Padre Francesco Piloni nuovo provinciale dei Minori, il saluto del sindaco

I Frati minori della Provincia di san Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna hanno eletto domenica padre Francesco Piloni come nuovo ministro provinciale. Dopo i saluti del vescovo Domenico Sorrentino, arrivano anche quelli del sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

“Accogliamo con immensa gioia la nomina di Padre Francesco Piloni a nuovo Ministro Provinciale della Provincia Serafica di San Francesco per l’Umbria e la Sardegna. Siamo sicuri che il suo ministero saprà incarnare e diffondere i valori francescani come ha sempre fatto nei precedenti incarichi. Oggi in poi alla guida della Provincia Serafica sarà un punto di riferimento autorevole per tutti i frati minori e per la comunità di Assisi”.

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti, nel congratularsi con padre Piloni per la nomina aggiunge che “a nome della Città auguriamo buon lavoro al nuovo Ministro Provinciale e assicuriamo la piena e costante collaborazione al servizio delle persone più fragili e più bisognose”. Nel contempo, la prima cittadina saluta e ringrazia sentitamente padre Claudio Durighetto che negli ultimi sei anni ha guidato la Provincia Serafica con grande dedizione.

Padre Francesco Piloni è nato a Crema (CR) il 24 giugno del 1969, laureato in Psicologia Clinica e di Comunità, dopo il Baccalaureato in Sacra Teologia ha conseguito il Master in Pastoral counseling. Nel 2002 è stato ordinato sacerdote e dallo stesso anno è impegnato nel servizio di Responsabile del Servizio Orientamento Giovani (SOG), ovvero nell’accoglienza ed evangelizzazione delle migliaia di giovani che ogni anno arrivano ad Assisi per i Corsi.

Negli ultimi anni, dal 2015 in particolare, ha curato la formazione di sacerdoti e religiosi per quanto riguarda la pastorale vocazionale, attraverso l’istituzione di un Master di Pastorale vocazionale.