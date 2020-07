Non solo Medioevo 2020, programma degli eventi di Magnifica e Nobilissima

Tra gli eventi dell’estate 2020 ad Assisi non potevano mancare le Parti del Calendimaggio di Assisi, che con tre spettacoli a testa daranno vita a Non solo Medioevo 2020.

Si parte sabato 25 luglio, con la Nobilissima Parte de Sopra che propone “Ai vist lo lop, lo rainard, la lèbre”, spettacolo teatrale, favola urbana antica ispirata all’omonima chanson provenzale del XIII sec. Due le messe in scena previste al Parco Regina Margherita, Pincio di Assisi: la prima alle 19, la seconda alle 21.30, entrambe con prenotazione obbligatoria al 333.3635466.

Domenica 26 luglio dalle 18 per i vicoli di Parte de Sotto e con partenza da Porta San Giacomo, “Il costume racconta”, un viaggio attraverso scene di Calendimaggio; sabato 22 agosto Non solo Medioevo 2020 continua con la Magnifica Parte de Sotto che dalle 18 nei vicoli di Parte de Sotto propone la seconda parte de “Il costume racconta”, con un viaggio attraverso i cortei di Calendimaggio. Domenica 23 agosto la Nobilissima Parte de Sopra, dalle 17 nei vicoli di Parte, propone “Nei nostri vicoli… vola la Fantasia”, musica, giochi, storie e magia in un viaggio tra antiche pietre, dedicato a bimbi e famiglie.

Ultimi due appuntamenti di Non solo Medioevo 2020 domenica 6 settembre e domenica 13 settembre. Nel primo caso la Nobilissima Parte de Sopra propone, dalle 18, il “Nobilissimo Tourdion”, un percorso tra musica, cibo e danza nei vicoli di Parte de Sopra. A chiudere la Magnifica Parte de Sotto il 13 settembre sul Sagrado dell’Abbazia di San Pietro con “Arnaldo Fortini padre del Calendimaggio”, suggestioni letterarie e musicali di un medioevo assisano. Gli orari delle manifestazioni, al momento aggiornati al 21 luglio 2020, potrebbero subire variazioni.

Foto in evidenza uno degli appuntamenti del 2018, © Mauro Berti/AssisiNews