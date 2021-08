Paradiso di Assisi, cominciati i lavori di messa in sicurezza della frana

Nella frazione Paradiso di Assisi, in località San Silvestro, una squadra dei vigili del fuoco è al lavoro da ieri mattina per mettere in sicurezza l’intera area dove, agli inizi dell’anno, si verificò una frana e in seguito anche una fuga di gas a causa di alcuni massi che avevano danneggiato un serbatoio gpl. All’epoca, alcuni massi che si sono staccati da un costone, cadendo hanno colpito danneggiando un serbatoio di GPL (gas di petrolio liquefatti) interrato. Vista la presenza di alcune unità abitative dove vivono 7 famiglie (le altre sono seconde case) sul posto erano intervenuti anche i tecnici del Comune, per valutare la situazione della costa dove si è verificato il distacco.

Ora si sta procedendo alla messa in sicurezza, per evitare un aggravamento della situazione, così da addivenire al definitivo ripristino della strada e soprattutto della messa in sicurezza della zona che sarà completamente liberata da ordinanze restrittive. L’intervento a Paradiso di Assisi, complesso e articolato, prevede il dosaggio controllato del materiale in incidente caduta e la costruzione di una barriera, un vero e proprio sistema di contenimento, per impedire ai massi di rotolare lungo la strada a ridosso delle abitazioni. Tale lavoro si è reso ancora più indispensabile a causa della siccità di queste settimane che ha provocato un compattamento del terreno favorendo presumibilmente il movimento dei massi e quindi il rischio caduta. L’opera di messa in sicurezza durerà una settimana, salvo imprevisti e condizioni metereologiche permettendo.

