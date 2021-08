Diocesi in lutto, morto monsignor Vittorio Peri: funerali giovedì a San Rufino

È tornato alla casa del Padre nella prima mattinata di martedì 24 agosto monsignor Vittorio Peri, attuale vicario episcopale per la cultura. Monsignor Peri era nato a Fossato di Vico il 4 settembre del 1932 ed era stato incardinato nella diocesi di Assisi il 30 settembre del 1982. Uomo di grande spessore spirituale e culturale, monsignor Peri ha ricoperto numerosi incarichi; monsignor Sergio Goretti lo nominò canonico della cattedrale di San Rufino e nel 1983 vicario generale della diocesi per più di dieci anni. Importanti e molteplici i suoi incarichi sia a livello nazionale che locale. Nel 1998 la Conferenza episcopale Italiana lo nomina Consulente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo Italiano, incarico che gli verrà ulteriormente rinnovato nel successivo triennio. Nel 1999 viene nominato per un triennio preside dell’Istituto Teologico di Assisi dove ha anche insegnato. Dal 2000 al 2006 è stato priore del Capitolo della chiesa cattedrale di San Rufino dove ha rappresentato e coordinato con attenzione l’attività dell’ente.

Brillante scrittore e giornalista nel 2002 gli viene affidato l’ufficio stampa della diocesi e l’organizzazione mediatica in sinergia con la Sala stampa della Santa Sede della Giornata mondiale di preghiera per la pace celebrata in Assisi alla presenza di papa San Giovanni Paolo II. Nel 2004 viene nominato assistente spirituale dell’Istituto secolare “Spigolatrici della Chiesa”. Nel 2006 l’attuale vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, lo ha nominato vicario giudiziale e vicario episcopale per la Cultura, incarichi che ha ricoperto fino ad oggi con tanto impegno nonostante la malattia. Nel 2009 viene chiamato a ricoprire l’incarico di vicario giudiziale aggiunto del tribunale ecclesiastico regionale umbro. Nel 2010 viene nominato presidente nazionale della Federazione italiana dell’Unione Apostolica del Clero e membro del Comitato etico scientifico dell’Istituto Serafico di Assisi dove ha ricoperto anche il ruolo di vice presidente. Attuale direttore del mensile diocesano Chiesa Insieme ha sempre continuato a coordinare l’attività, a scrivere il suo editoriale ‘Parabole moderne’ per lo stesso bollettino e per altre testate locali.

Brillante e notevole la sua produzione letteraria con una serie di pubblicazioni di vario genere, dal libro ’Assisi ‘93, Fotocronaca di una speranza’ a ‘San Ludovico da Casoria’, da ‘Uomini e Pietre’ a ‘Rita da Cascia’, da ‘Alla fine l’amore, domande e risposte sull’Aldilà’ a ‘Pensieri sparsi verso l’Oltre’. “Piangiamo la scomparsa del nostro confratello, il caro don Vittorio – dice il vescovo Sorrentino – di cui personalmente ho potuto apprezzare la grande fede, forte, fervida e riservata, lo spessore culturale con un’attenzione alla bellezza e alla conoscenza. Preghiamo per lui e siamo vicini ai suoi parenti in questo momento di dolore nella consapevolezza che ci proteggerà dal Cielo”. Le cerimonia funebre, presieduta dal vescovo, si terrà giovedì 26 alle ore 10 nella cattedrale di San Rufino.

L’amministrazione comunale piange la scomparsa terrena di monsignor Vittorio Peri. Una vita al servizio della Chiesa, sempre dalla parte dei più deboli e dei bisognosi. Uomo di alta cultura e di elevato spessore umano, si è sempre messo a disposizione della comunità di Assisi. E’ stato professore e preside emerito dell’Istituto teologico, già assistente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo italiano e presidente dell’Unione apostolica del clero, vicario giudiziale e vicario episcopale per la cultura della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Galdo Tadino, di cui è stato anche vicario generale. È stato inoltre membro del Comitato etico-scientifico dell’Istituto Serafico di Assisi. L’amministrazione comunale partecipa al dolore dei familiari, con la consapevolezza che l’opera e l’impegno di monsignor Peri rimangono vivi nella mente e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, stimarlo e amarlo.