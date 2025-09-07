Parapendista ferito sul Subasio, intervento di Nibbio, 118 e Sasu

Proseguono senza sosta le attività del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU). Dopo i diversi interventi degli ultimi giorni, anche nel pomeriggio odierno le squadre sono state nuovamente chiamate in azione.

Poco prima delle ore 15:00 il SASU è stato allertato per soccorrere un parapendista rimasto ferito sul Monte Subasio. Contestualmente all’attivazione delle squadre a terra e di un’ambulanza del 118, è decollato l’elisoccorso regionale Nibbio 01, con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del SASU.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’uomo, prestargli le prime cure, immobilizzarlo e predisporne il trasporto fino all’elicottero, grazie alla collaborazione tra i tecnici del SASU, il personale del 118 e l’equipaggio di Nibbio 01.

Il ferito è stato quindi imbarcato e trasferito all’ospedale di Perugia.

