Carlo Acutis è santo, festa grande ad Assisi e Roma (foto e video)

[Articolo in aggiornamento] “Pier Giorgio e Carlo hanno vissuto questo amore per Gesù Cristo soprattutto nell’Eucaristia ma anche nei poveri, nei fratelli e nelle sorelle”. Lo ha detto Papa Leone parlando dei due nuovi giovani santi, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, canonizzati in piazza San Pietro a Roma questa mattina. Festa grande anche ad Assisi, dove erano stati allestiti alcuni schermi per assistere alla cerimonia. A leggere uno dei brani del Vangelo, in inglese, uno dei fratelli di Carlo, Michele Acutis, mentre una delle lettrici della preghiera universale in lingua spagnola è stata Valeria Vargas Valverde, la giovane costaricana che nel 2022 ha ricevuto il secondo miracolo: “Una grandissima emozione, è tutto bellissimo, sono contenta e molto felice di stare qui, è un privilegio”, le sue parole a margine della cerimonia. Tra gli offerenti – tra gli altri – l’intera famiglia Acutis: il padre di Carlo, Andrea, la madre Antonia, e i fratelli Michele e Francesca.

Nella sua omelia Papa Leone ha spiegato che l’esempio dei santi, fin dall’Antico Testamento “ci chiama, a buttarci senza esitazioni nell’avventura” che Dio ci propone, “con l’intelligenza e la forza che vengono dal suo Spirito e che possiamo accogliere nella misura in cui ci spogliamo di noi stessi, – ha aggiunto – delle cose e delle idee a cui siamo attaccati, per metterci in ascolto della sua parola”. Tanti giovani, nel corso dei secoli, hanno dovuto affrontare questo bivio nella vita. Pensiamo a San Francesco d’Assisi: come Salomone, anche lui era giovane e ricco, assetato di gloria e di fama. Per questo era partito per la guerra, sperando di essere investito “cavaliere” e di coprirsi di onori. Ma Gesù gli era apparso lungo il cammino e lo aveva fatto riflettere su ciò che stava facendo”. “In questa cornice, oggi guardiamo a San Pier Giorgio Frassati e a San Carlo Acutis: un giovane dell’inizio del Novecento e un adolescente dei nostri giorni, tutti e due innamorati di Gesù e pronti a donare tutto per Lui”. (Continua dopo il video – link diretto)

“La canonizzazione di Carlo Acutis è un evento storico per Assisi, che da oggi ha un nuovo santo in grado di parlare al mondo con semplicità e umanità, rivolgendosi in particolare ai giovani. La nostra comunità vive con grande gioia e forte emozione questo momento, condividendo questi sentimenti con la sua famiglia, che ha scelto di abitare proprio nella nostra città”. Lo afferma in una nota Valter Stoppini, sindaco di Assisi, che stamattina ha partecipato alla cerimonia di canonizzazione, in Piazza San Pietro a Roma, presieduta da Papa Leone XIV, accanto alla famiglia Acutis, ai genitori, ai fratelli, e agli oltre 800 pellegrini di Assisi e Foligno, giunti nella capitale con un treno speciale promosso dalla Diocesi. All’evento era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dall’Umbria hanno partecipato, fra gli altri, la presidente della Regione, Stefania Proietti, e il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

“Carlo – sottolinea il primo cittadino – non era assisano, ma ha scelto il carisma di Assisi, la terra di San Francesco, per vivere l’eternità. La sua figura è entrata subito in sintonia con la nostra città, che ha accolto con amore e rispetto il nuovo santo, anche ritrovandosi improvvisamente invasa da migliaia di giovani da tutto il mondo, sulla sua tomba e sulle sue orme. San Carlo ha portato una ventata di freschezza e speranza nella nostra comunità, che già può contare su modelli straordinari, che hanno segnato la storia dell’umanità, come San Francesco e Santa Chiara”.

Folle di pellegrini e turisti, da tutto il mondo, sono giunti oggi ad Assisi per pregare sulla tomba di San Carlo Acutis, nel Santuario della Spogliazione, e assistere da qui alla cerimonia di canonizzazione del primo santo millennial, patrono di internet, attraverso maxi schermi installati dalla Diocesi per l’occasione.

Domani 8 settembre, alle ore 18.00, nel Santuario della Spogliazione, Sindaco e Amministrazione comunale parteciperanno alla prima messa di ringraziamento dopo la canonizzazione, presieduta dal vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, presenti anche i genitori di San Carlo Acutis.

Foto: Mauro Berti, redazione Assisi News e ufficio stampa Diocesi

