Igiene alimentare e sistema HACCP, dettagli e approfondimenti a cura di Gina Consulting di Fabrizio Fucchi

IGIENE ALIMENTARE E SISTEMA HACCP. Per garantire la sicurezza sul piatto del consumatore finale non si può prescindere dall’igiene ambientale, delle attrezzature della materia prima utilizzata e dall’esecuzione di tutte le procedure pre-operative che ruotano intorno al sistema Haccp. Ad approfondire l’importate argomento sulle pagine di Assisi News è Fabrizio Fucchi, esperto in materia con la sua azienda Gina Consulting.

“È obbligo normativo per ogni azienda del settore alimentare – spiega Fabrizio Fucchi – provvedere all’implementazione di un sistema di autocontrollo che, oltre ad adempiere agli obblighi di legge, garantisca la sicurezza del consumatore e lo protegga da eventuali rischi biologici, chimici e fisici. L’HACCP è anche una responsabilità sociale, basti pensare a quanti milioni di persone nel mondo ogni anno si ammalano a causa di alimenti contaminati con effetti potenzialmente letali. Non dimentichiamo poi il valore aggiunto per le aziende che grazie alla corretta applicazione del sistema registrano una buona reputazione e assenza di sanzioni pecuniarie”.

L’azienda Gina Consulting sas si avvale della professionalità e competenza della dott.ssa Daniela Sabatini, specializzata nella consulenza e nell’assistenza normativa in materia di igiene alimentare (Reg. Ce 852/04 – d.lgs. 193/07).

Che cos’è l’HACCP? “H.A.C.C.P. è l’acronimo di Hazard-Analysis and Control of Critical Points – le parole di Daniela Sabatini – è un sistema preventivo di controllo degli alimenti finalizzato a garantire la sicurezza igienica. Tutte le attività di produzione, vendita, distribuzione, somministrazione e manipolazione degli alimenti sono tenute a predisporre un piano di autocontrollo che rispetti e preservi tutti gli aspetti igienico-sanitari del sistema produttivo e che tuteli la salute del consumatore”. Nello specifico:

Audit iniziale sull’applicazione delle normative in materia di igiene alimentare

Consulenza igienico-sanitaria per gli adempimenti preliminari all’apertura del locale

Analisi dei rischi ed individuazione dei punti critici di controllo

Realizzazione del Manuale di Autocontrollo Igienico con relative procedure e istruzioni operative secondo i principi del metodo HACCP

Corsi di formazione in materia di HACCP

Valutazione del rischio legionella

Analisi su alimento, analisi acqua, tamponi ambientali per verificare la corretta applicazione dell’autocontrollo

