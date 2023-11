Parapiglia alla stazione ferroviaria di Assisi, una persona ferita

Indagini in corso, sul posto forze dell'ordine e 118: fermato uno dei coinvolti

Intervento delle forze dell’ordine nel pomeriggio di domenica 5 novembre pomeriggio poco dopo le 18. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, una persona sarebbe rimasta ferita, al termine di un forte diverbio; in un momento del parapiglia sarebbe spuntato anche un coltello. Non è chiaro il numero delle persone coinvolte né le condizioni della persona ferita. Sul posto oltre ai carabinieri anche un’ambulanza del 118. Uno dei coinvolti nella rissa, molto probabilmente il presunto assalitore, sarebbe stato già fermato e portato nella vicina caserma per essere interrogato. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari (maggiori informazioni nelle prossime ore)

