Affari tuoi, concorrente assisano vince 50.000 euro (foto)

Ha scelto il numero 4 di San Francesco d’Assisi e ha lasciato alla fine i numeri che gli ricordavano i figli. Ma quando la scelta è rimasta tra 1 euro, 50.000 euro e 200.000 euro, ha accettato il ‘premio’ del dottore e si è portato a casa 50.000 euro, con cui accenderà un mutuo per ristrutturare casa. Vittoria di un concorrente assisano (non è chiaro se d’adozione, visto il peruginissimo accento) ad Affari Tuoi, nella puntata del 5 novembre 2023. Lui è Massimo, particolarmente legato al numero 4 – “Sono nato il 4 ottobre: sarei dovuto essere nato il 3, ma mia mamma si è tenuta i dolori (delle doglie, ndr) per farmi nascere a mezzanotte e mezzo, il 4 ottobre giorno di San Francesco”.

Arrivato in finale ad Affari tuoi indovinando ed eliminando tutti i premi piccoli, Massimiliano ha il sogno con sua sorella di ristrutturare la casa di famiglia: “Cinquantamila euro sono importanti – ha detto ad Amadeus – abbiamo un sogno di sistemare la casa insieme, chiaramente non basterebbero per tutti i lavori ma per accendere un mutuo”. E dopo la pausa pubblicitaria e “l’accettazione” dei 50.000 euro, il concorrente assisano ha scelto il pacco numero 16, quello da 200.000 euro che avrebbero di molto abbattuto l’offerta dei giudici del gioco. Nel pacco numero 4 c’erano invece 50.000 euro, 1 in quello dell’altra concorrente rimasta. “Era destino che il tuo premio fossero 50.000 euro, le parole di Amadeus. E ora Massimiliano e la sorella potranno realizzare i loro sogni.

Foto screenshot RaiPlay

© Riproduzione riservata