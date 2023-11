Il Tescio esonda a Pian della Pieve, l’alert del Comune di Bastia

“Si comunica alla cittadinanza di Bastia Umbra che in zona Pian della Pieve (Assisi) il Torrente Tescio è esondato. Si raccomanda pertanto ai residenti nella zona dell’alveo del Torrente Tescio di evitare di permanere nei seminterrati e piano terra delle abitazioni. Il territorio è monitorato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e dalla Polizia Locale”. È la breve nota del Comune di Bastia, inviata il 5 novembre 2023 mattina, che non fa però capire la portata dell’esondazione e le eventuali criticità. Secondo quanto risulta alla redazione di Assisi News, la piena sarebbe passata senza gravi inconvenienti e sono comunque al lavoro tutte le forze necessarie. Un alert comunque necessario visti gli eventi di giugno.

Ieri sabato 4 novembre c’era stato, nel bastiolo, un intervento dei Vigili del Fuoco sul Tescio in prossimità del Centro sociale di Campiglione. Mentre un paio di giorni prima si erano svolte le operazioni dei vigili del fuoco di pulizia dell’alveo del torrente Tescio, con mezzi movimento terra. Questi interventi, che prevedono la rimozione di rami, tronchi e quant’altro in grado di ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena, rientrano nell’ambito della prevenzione del rischio idraulico. (Continua dopo la foto degli interventi)

Come da post su Facebook del sindaco Stefania Proietti delle ore 10.30 del 5 novembre, “A seguito delle precipitazioni verificatesi questa mattina è esondato nuovamente il fiume Tescio all’altezza di Pian della Pieve e Ponte San Vetturino area del bosco di San Francesco. Alcune strade di montagna tra Porziano e Santa Maria di Lignano ma anche a Mora e Sterpeto sono state interessate da dilavamento e smottamenti, sono in corso i sopralluoghi da parte del Comune e sono stati attivati i primi ripristini. Chiusa per precauzione al passaggio della piena anche la SR 147 in corrispondenza del ponte san Vittorino, che verrà riaperto a breve. Disagi sulle strade di montagna, la corrente elettrica manca ancora in alcune zone ma ed in corso il ripristino da parte di ENEL. La situazione è stata ed è costantemente monitorata presso il Coc (centro operativo comunale) dove è arrivata anche la protezione civile regionale con il servizio idrogeologico e i volontari. Si raccomanda prudenza e attenzione soprattutto a chi abita nelle zone colpite dalle precipitazioni di queste ore”.

E come in ogni ondata di maltempo, non mancano le criticità, nello specifico relative alla fornitura di energia elettrica i cui problemi sono già stati segnalati da Assisi News. E oggi, domenica 5 novembre 2023, su Sei di Assisi se… si legge una segnalazione relativa ai malfunzionamenti della rete elettrica privata, che nelle ultime settimane ha avuto grossi problemi a ogni ondata di maltempo: “Segnalo su questa pagina, oltre ad averlo già fatto su quella ufficiale del Comune di Assisi, non solo la mancanza della pubblicazione illuminazione durante le ore notturne nella zona di Petrignano di Assisi, via Alessandro Fiumi e limitrofe, già da tre giorni (altrove è presente, sempre in Petrignano), ma anche il repentino andare e venire della corrente elettrica da questa notte. Televisori, decoder e quant altro sono al limite della sopravvivenza, come l inquinamento acustico causato dall’accensione e spegnimento degli allarmi nelle case. Per chi lavora anche di notte come me, stare a casa e non poter riposare, è un dramma. Il numero verde dell ENEL non è attivo nei festivi. Capisco i disagi del maltempo ma da qui, a far finta di nulla, pensando che i problemi si risolvano non affrontandoli, ce ne corre”.

