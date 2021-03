Parcheggi: lavori in corso a Palazzo e Rivotorto, poi tocca a Petrignano

Sono in corso i lavori per i nuovi parcheggi a Palazzo di Assisi, lungo viale Michelangelo, nelle adiacenze della scuola Don Lorenzo Milani dove saranno istituiti 11 posti auto, e a Rivotorto di Assisi, nei pressi della scuola d’infanzia Fratello Sole dove saranno realizzati una cinquantina di aree sosta. Appena terminate queste due opere, entro maggio, partiranno i lavori per il parcheggio a Petrignano di Assisi, vicino alla scuole Francesco Pennacchi-Luigi Masi, dove saranno ricavati 95 spazi. L’investimento complessivo per i tre nuovi parcheggi è di 700 mila euro per un totale di 156 nuovi posti auto. Il via libera ai progetti era stato dato nel marzo 2020, anche per aiutare l’economia locale. Con l’approvazione di giunta era iniziato il percorso che, con il progetto esecutivo, avrebbe dovuto all’affidamento dei lavori entro l’estate. La pandemia ha rallentato l’iter, che ora prende ufficialmente il via.

La volontà dell’amministrazione comunale è di rendere più agevole la sosta funzionale all’utenza scolastica ma anche di liberare dalle auto gli spazi esterni di pertinenza degli istituti dando così la possibilità di riorganizzare le aree a più consoni fini educativi e ricreativi. Questo ragionamento vale per i due parcheggi più grandi, quelli di Rivotorto e Petrignano, per quello di Palazzo, che avrà una dimensione più ridotta, si tratta di un impatto limitato ma con il parcheggio si metterà a disposizione della collettività uno spazio finora inutilizzato. I sistemi di costruzione sono simili per tutti i tre parcheggi: pavimentazione che garantisce almeno il 50% di permeabilità con stalli in masselli autobloccanti rinverdibili e corsie di manovra asfaltate; è stata posta particolare attenzione ai percorsi pedonali realizzati ove possibile in sede separata con fondo in calcestruzzo architettonico o in sede promiscua con colorazioni specifiche del fondo; gli impianti di illuminazione saranno a led e alcuni stalli saranno dotati di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.