Parcheggio e multe, nel centro storico riesplode la polemica

Sventagliata di sanzioni dopo alcune segnalazioni dei cittadini, ma c'è chi protesta; al parcheggio di Porta Nuova spunta invece un 'divieto' per la scala mobile a chi non sosta nell'infrastruttura

Dopo la tassa di soggiorno i cui aumenti non hanno mancato di sollevare malumore, per la giunta si apre un nuovo fronte. La gestione del traffico e del parcheggio, spesso selvaggio, rimangono un problema nel centro storico di Assisi, dove a fronte di pochi residenti ci sono spesso e volentieri auto parcheggiate anche in zone non riservate alla sosta. Spesso si tende a chiudere un occhio, soprattutto in tarda serata, con il boomerang però che quando i controlli – e le relative multe – arrivano, è un coro di proteste.

L’ultima zona al centro della polemica è San Rufino e Santa Rosa, nei giorni scorsi finite nel mirino della municipale dopo le chiamate di alcuni cittadini che hanno portato a una sventagliata di multe. Il parcheggio sulla piazza è vietato a meno di celebrazioni (messe, matrimoni e funerali, ma in alcuni casi sarebbero state elevate sanzioni anche la domenica dopo la messa) o riunioni diocesane, ma non è raro vedere auto parcheggiate ovunque e a qualunque ora del giorno e della notte. Come spiega il vicesindaco Valter Stoppini al Corriere dell’Umbria, “i vigili urbani sono stati chiamati da alcuni residenti che si lamentavano per il parcheggio selvaggio e una volta arrivati sul posto hanno effettivamente riscontrato che alcune auto erano parcheggiate irregolarmente o senza permesso. Molto spesso il problema è che i residenti fuori dalle mura che vogliono farsi un giro in centro entrano nonostante la ztl e parcheggiano nel primo posto che trovano, nonostante le agevolazioni sulla sosta nei parcheggi – due ore gratis e poi tariffa a 70 centesimi l’ora per tutti i residenti del Comune. Se poi qualcuno è stato multato magari perché aveva il permesso non esposto o non visibile, può ovviamente fare ricorso e vedersi cancellata la multa”. (Continua dopo la foto)

Ma il parcheggio selvaggio è all’ordine del giorno anche in piazza del Comune, dove nonostante le telecamere e la presenza della municipale non è infrequente vedere auto parcheggiate proprio sotto la sede comunale, nella zona di via Fontebella, San Gabriele dell’Addolorata e via San Paolo: spesso sono gli autisti del pullmino a segnalare le auto che impediscono il passaggio del bus, senza però che venga trovata soluzione a un problema ricorrente, anche nella piazza di San Rufino soprattutto a tarda sera quando i controlli sono assenti. E chissà che a trovare la quadra non sarà il piano urbano della mobilità sostenibile, che verrà presentato nel corso dei prossimi incontri con i cittadini. (Continua dopo la foto)

Intanto a destare curiosità è anche il cartello spuntato al parcheggio di Porta Nuova. Sulla scala mobile recentemente restaurata è spuntato un cartello che spiega come l’infrastruttura sia fruibile solo da chi parcheggia nel parcheggio. Una decisione presa per motivi assicurativi, ma che non ha mancato di causare malumori.

