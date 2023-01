Ad Assisi proiezione di “La Lettera”, documentario sulla Laudato Si’ con riflessioni di Papa Francesco

Si terrà domenica 22 gennaio alle 20.30, nella sala Cimabue del Centro Convegni “Colle del Paradiso” del Sacro Convento di Assisi, la proiezione del film “La lettera”: documentario nato con lo scopo di portare l’enciclica Laudato Si’ al grande pubblico attraverso il linguaggio del cinema. Il film, prodotto dal Movimento Laudato Si’ e dai vincitori del premio Oscar 2021, Off The Fence, narra la storia di quattro “voci”, ciascuna delle quali mostra uno degli aspetti fondamentali dell’ecologia integrale. Il tutto impreziosito dalle riflessioni di Papa Francesco, che ha partecipato a una parte delle riprese.

Alla presentazione, moderata dal direttore della rivista San Francesco, fra Riccardo Giacon, parteciperanno: Nicolas Brown, regista del film (da remoto), e Tomás Insua, fondatore e direttore esecutivo del Movimento Laudato Si’. Il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, aprirà l’evento. Saranno presenti tra gli altri il Vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, il Sindaco della Città, Stefania Proietti, e la responsabile ecumenismo della Diocesi, Marina Zola, che introdurrà al tema ecumenico della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Il documentario si snoda tra le vite, i racconti e le voci: “dei poveri” con la storia di Arouna Kande, rifugiato climatico che vive in Senegal; “degli indigeni” rappresentata da Cacique Dadá, capo della sua comunità a Novo Lugar del popolo Borarí, che racconta il suo impegno in Amazzonia; “dei giovani” con la storia di Ridhima Pandey, attivista per il clima di Hadiwar, Uttarakhand, India; “della natura” con le ricerche di Greg Asner e Robin Martin, due biologi marini e inventori di una tecnica per creare mappe 3D del mondo sottomarino. Le loro storie sono accompagnate dalle riflessioni di Lorna Gold, presidente del Movimento Laudato Si’, e arricchite dal prezioso contributo, del card. Raniero Cantalamessa, OFMCap. Alcune riprese sono state effettuate nel porticato e nella biblioteca del Sacro Convento di Assisi.

La proiezione del film è gratuita ed è possibile partecipare compilando il modulo a questo link: https://bit.ly/3XokrrH . Si accede alla sala dalla piazza inferiore di San Francesco in Assisi.

