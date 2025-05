Eolo Cicogna presenta candidati e liste: “Un futuro migliore per il centro e le frazioni di Assisi”

(Articolo e foto in aggiornamento) “Assisi non è solo una Città, è un simbolo per il mondo. Un luogo unico, intriso di storia, spiritualità e bellezza, una Comunità con un’anima profonda. Merita un’Amministrazione che sia all’altezza della sua grandezza, guidata da un unico principio: servire, non servirsi. Questo significa mettere l’interesse dei Cittadini sempre al primo posto. Significa amministrare con trasparenza, competenza, onestà e dedizione totale, lontano dagli interessi personali”. Lo ha detto Eolo Cicogna sabato 3 maggio mattina nella sala della Conciliazione ad Assisi, enunciando alcune delle priorità del suo programma. Pubblica amministrazione efficiente, conti in ordine, più attenzione a un turismo che non significa avere solo un’Assisi piena, maggiore sicurezza, infrastrutture, un territorio più curato (“nella nostra zona industriale quasi non ci sono cartelli per indicare a chi arriva dove deve andare”, la considerazione del candidato), sviluppo armonico del territorio, sostegno a sport e volontariato ed eventi, con la rimodulazione della tassa di soggiorno che dovrà essere usata in toto per il settore turistico.

“Viviamo tempi complessi, le risorse sono limitate. Non facciamo promesse irrealizzabili. Ma crediamo fermamente che, anche nelle difficoltà, Assisi possa e debba guardare avanti con coraggio e visione. Possiamo costruire un futuro migliore per il nostro centro storico e per ogni singola frazione, valorizzando le nostre immense potenzialità e rispondendo ai bisogni reali delle persone”, ha detto ancora il candidato. “I cittadini non sentono la vicinanza del comune, del municipio, delle persone che ci rappresentano e sembrano lontane e distanti da quello che sono le difficoltà di tutti i giorni della vita quotidiana”, la conclusione.

Insieme a Eolo Cicogna, che oggi pomeriggio (3 maggio, ndr) alle 17 a Santa Maria degli Angeli presenterà le sue liste e i candidati, i referenti delle varie liste. Il sottosegretario Emanuele Prisco, referente di Fratelli d’Italia Umbria, ha invitato a “confrontare le persone e i progetti: si capirà che Cicogna è la persona giusta per Assisi con programma concreto e attuabile”. Fiammetta Modena, ex senatrice e coordinatrice provinciale di Forza Italia, ha rimarcato come “siamo convinti della candidatura di Cicogna e oggi ascoltandolo ci siamo convinti che la scelta sia ponderata e che i partiti hanno fatto bene ad accogliere le richieste della base dei cittadini”. Fabrizio Gareggia, coordinatore assisano della Lega, ha ricordato come “al contrario di quanto si dice, anche con la giunta Tesei il Comune ha beneficiato di risorse non impiegate. Siamo fieri di questo progetto civico appoggiato dai partiti e costruito intorno alla persona”. Eraldo Martelli, coordinatore della civica Assisi al centro – Cicogna sindaco, ha ricordato come la lista sia “composta da persone che sono un mix di esperienza e rinnovamento: abbiamo collaborato alla formazione del programma spinti dall’amore per Assisi”. Infine Luca Pastorelli, della civica Eolo Cicogna sindaco, ha concluso ricordando che “siamo uomini e donne al servizio di Eolo Cicogna: amministreremo Assisi per i cittadini e non per consenso elettorale, grazie a un programma concreto con azioni necessarie ma senza false speranze”.

