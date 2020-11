Patenti ritirate a due giovani trovati in possesso di droga

Patenti ritirate a due giovani trovati in possesso di modica quantità di droga per uso personale. Lo rendono noti i carabinieri.

Nel corso dei numerosi servizi di controllo del territorio, programmati per far fronte all’emergenza Covid 19, i Carabinieri della Stazione di Bettona, dipendenti dalla compagnia carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, hanno sorpreso, due giovani in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Le prescrizioni imposte a livello nazionale non fermano la voglia di uscire e di consumare tali illecite sostanze, ma l’allerta dei Carabinieri sullo spinoso fenomeno non è mai venuta meno. Decine di controlli, ispezioni mirate nei luoghi maggiormente frequentati, blitz repentini dei militari in divisa, permettono di ottenere sempre concreti risultati. “Anche se si tratta di piccole quantità e di consumo personale – segnala la nota dei militari – non bisogna mai dimenticare l’enorme sistema criminale che c’è dietro ad ogni singola dose di sostanza stupefacente; per questo l’attività di contrasto al fenomeno da parte dell’Arma dei Carabinieri non si è mai fermata”.

I due ragazzi sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori: per loro patenti ritirate, mentre la sostanza stupefacente – conclude la nota dell’Arma dei Carabinieri – è stata sequestrata.