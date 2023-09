Peculato, assolta ufficiale giudiziario accusata di aver fatto sparire 40 mila euro

Assolta dal tribunale l’ufficiale giudiziario Unep di Assisi finita sotto processo con l’accusa di peculato. La donna, oggi 70enne, inizialmente ritenuta responsabile di essersi appropriata di quasi 40 mila euro tra il 2011 e il 2013 – tasse da versare all’Erario e somme trattenute quale sostituto d’imposta che avrebbe dovuto versare all’Inps – è stata scagionata da tutte le accuse perché il fatto non costituisce reato. La decisione è stata presa dal collegio penale presieduto da Carla Maria Giangamboni. La notizia è riportata da Umbria24.it un paio di giorni fa.

Secondo Perugia Today, che del procedimento parlò nel 2015, la donna sarebbe entrata in possesso delle somme di denaro “delle persone intenzionate ad onorare i debiti contratti”. I debitori avrebbero dunque dato alla donna le somme di denaro, fidandosi ciecamente di lei, in vista del ruolo che ricopriva. A finire in mezzo alla vicenda anche il marito che, sempre secondo l’Accusa, avrebbe “trasferito le somme di denaro, riuscendo ad ostacolare la loro provenienza delittuosa”. Come riportato nel 2019 sempre da Perugia Today, per la Procura la donna avrebbe redatto, “nei confronti delle persone sottoposte a procedure esecutive, verbali di pignoramento, atti destinati a provare la verità, indicandovi falsamente, in alcuni casi, un valore di stima dei beni nettamente superiore a quello reale (fatto rilevato dagli stessi addetti dell’Istituto vendite giudiziarie) e, peraltro, inserendo beni già sottoposti ad altre procedure esecutive (omettendo anche di effettuare la rappresentazione fotografica dei beni pignorati) in altri casi di non aver rinvenuto beni e/o ulteriori beni pignorabilli” anche in presenza di macchinari, attrezzature varie, macchine da ufficio, autoveicoli e autovetture che potevano essere messe all’asta.

Tutte accuse ora cadute. “Dopo tanti anni di processo – spiega sempre a Umbria24 l’avvocato Delfo Berretti, legale della signora accusata di peculato – finalmente è emerso che la funzionaria era oberata di lavoro alla sezione distaccata di Assisi e ha sempre adempiuto correttamente alle proprie mansioni”.

Foto di Tingey Injury Law Firm | via Unsplash

