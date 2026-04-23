Perdita idrica in via Metastasio, cambia la circolazione il 24 aprile mattina

Per consentire l’esecuzione di un intervento urgente su presa d’acqua stradale per una perdita idrica, il 24 aprile 2026 sono state previste modifiche alla viabilità in via Metastasio ad Assisi. Il provvedimento prevede una diversa regolamentazione della circolazione veicolare sul tratto di strada interessato dai lavori ed è necessario per garantire sicurezza e incolumità di persone e cose. In particolare, dalle ore 7:30 alle 13:00, sono stati disposti: il divieto di transito per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi operativi della ditta incaricata dei lavori; il doppio senso di circolazione, solo per i residenti, da Piazza del Comune e da via San Giacomo al civico 6 di via Metastasio (zona dell’intervento). Il servizio di trasporto urbano su gomma, d’intesa con FS BusItalia, percorrerà Piazza del Comune a senso unico ascendente, direzione via Portica e via San Gabriele della Addolorata. Restano garantiti transito pedonale, accesso pedonale ad abitazioni e proprietà laterali, passaggio di mezzi di soccorso.

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