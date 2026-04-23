Al Polo-Bonghi concluso il progetto di collaborazione tra gli studenti e la Comet RemaTarlazzi

Il 13 Aprile 2026 nell’ambito della Formazione Scuola – Lavoro si è concluso brillantemente il progetto di collaborazione tra gli studenti delle quinte classi dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica dell’Istituto Polo-Bonghi di Santa Maria degli Angeli e l’azienda COMET Rema Tarlazzi, sede di Bastia Umbra.

Gli studenti del Polo-Bonghi ospitati in azienda, organizzati in gruppi di lavoro coordinati dai professori Alessandro Ballarani e Giacomo Agrestini, sono stati affiancati dai tecnici aziendali e hanno sviluppato idee e soluzioni sulla commessa progettuale di un Palazzetto dello Sport di nuova generazione, struttura polifunzionale pensata per ospitare eventi sportivi, concerti, manifestazioni culturali e altre iniziative aperte al pubblico. La progettazione ha tenuto conto delle più moderne soluzioni tecniche e tecnologiche adottate nei settori in cui opera RemaTarlazzi S.p.A., con particolare attenzione all’integrazione tra impianti, alla sostenibilità, all’inclusività e alla qualità dell’esperienza per atleti, spettatori e operatori.

L’attività ha stimolato la creatività, prodotto un notevole coinvolgimento e permesso l’espressione di notevoli competenze da parte degli studenti, tanto da far loro guadagnare aperti elogi da parte dell’azienda ospitante. È un’ulteriore riprova della validità delle collaborazioni scuola – mondo del lavoro quando esse puntano proprio sul sollecitare la partecipazione attiva degli studenti. Dal Polo-Bonghi si esprime un caloroso ringraziamento per questo all’azienda COMET Rema Tarlazzi S.p.A che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità verso la formazione delle nuove generazioni oltre che grande competenza tecnico-professionale

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