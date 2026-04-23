A Bettona nuovi libri per la biblioteca di Madonna del Ponte

Sono già arrivati, pronti per la catalogazione, oltre 800 nuovi libri che arricchiranno presto di tantissimi nuovi titoli la Biblioteca Madonna del Ponte del Comune di Bettona, grazie ai contributi del Fondo Editoria Libraria – DL 201/2024 D.M. 272 del 5 AGOSTO 2025 del Ministero della Cultura guidato dal Ministro Alessandro Giuli.

Ne dà notizia il Comune di Bettona in una nota. “I nuovi libri, la cui scelta è avvenuta grazie al contributo intellettuale di molti amici della biblioteca, abbracciano diversi settori. Oltre la narrativa ed i libri di ultima uscita – sottolinea l’ente – la scelta è ricaduta in particolare su saggistica di storia contemporanea, psicologia, arte, teologia e testi sacri, letteratura straniera, libri per l’infanzia e soprattutto testi di agricoltura sostenibile, agroalimentare e tutela del paesaggio. Circa il 15% dei testi riguarda autori ed editori locali”.

Verrà predisposta, a breve, una nuova organizzazione degli spazi e la definitiva catalogazione dei testi; verrà aggiornato il regolamento della biblioteca ai più recenti standard di fruibilità ed accessibilità. “La nostra biblioteca è da sempre un luogo di cultura dove si fa aggregazione sociale e divulgazione culturale; avere ottenuto questo ingente finanziamento ministeriale, ci ha permesso di ampliare l’offerta sia in termini qualitativi che quantitativi” dichiarano soddisfattissimi il Sindaco Valerio Bazzoffia e l’Assessore all’istruzione Aurora Lancetti.

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