Piaggia San Francesco bisognosa di manutenzione: la segnalazione (foto)

Nei mesi scorsi avevamo segnalato lo stato di Piaggia San Francesco che, nella sua prima parte, era una strada rifatta a regola d’arte (ora anche qui l’asfalto mostra i primi segni di usura), riservata però a pochi residenti, contrariamente a situazioni molto più urgenti e soprattutto più transitate o vissute. Ma questo succede solo nella prima parte visto che una segnalazione arrivata alla redazione di AssisiNews segnala “lo stato disastroso in cui verte la Piaggia, strada che noi usiamo ( con regolare permesso) come parcheggio”.

Come da articolo di tre anni fa, alcuni residenti di vie molto più dissestate segnalavano il ‘paradosso’ di “Piaggia San Francesco, unica strada assisana che non viene rattoppata tappando le buche, ma anzi presenta una distesa d’asfalto nuovo di zecca per tutta la sua lunghezza e sono state rifatte persino le strisce per i parcheggi, con della vernice bianca splendente. Peccato però – la segnalazione dei cittadini – che quella non sia una strada trafficata – in quelle ad alto traffico sono presenti nella migliore delle ipotesi toppe di catrame a turare le buche peggiori, come succede a Santa Maria degli Angeli – o una strada abitata da tante persone, ma una strada – come intima il cartello all’inizio della via – riservata solo ai residenti (pochissimi) e chiusa, per buona misura, da un paletto che impedisce l’accesso a salire”.

