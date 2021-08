Meteo Assisi 20-22 agosto 2021: l’estate continua indisturbata

Sole e ancora caldo, isolati temporali e aria più fresca in serata: per AssisiNews le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 20-22 agosto 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori e care lettrici, caldo in “leggera ritirata” negli ultimi 2 giorni grazie all’arrivo di una certa ventilazione nord-orientale sul nostro territorio che tuttavia si è rivelato come gettare “un bicchiere di acqua fresca in una pentola in ebollizione”. Credo che molti di noi ricorderemo a lungo il caldo che abbiamo avuto dal 6 al 17 Agosto che ha avuto caratteri di eccezionalità oltre che di “disumanità” lasciandoci senza fiato e chiusi in casa per sopravvivenza. Nota doverosa da fare, finalmente i raggi solari nel prossimo periodo complice l’evoluzione stagionale si riveleranno sempre meno incidenti la superficie e quindi anche le peggiori ondate di calore che si potranno avere difficilmente riusciranno a farci superare i 36-37 gradi in pianura, esattamente ciò che avverrà nel weekend in arrivo che ci riporterà su valori di temperatura massima (8-9 gradi oltre i valori normali del periodo) e minime sempre più alte anch’esse del normale su valori vicini ai 20 gradi e dunque tropicali in pianura.

Vediamo le previsioni come sempre nel dettaglio per il meteo Assisi 20-22 agosto 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: sole unico protagonista della scena al mattino con caldo in nuovo incremento ancora tuttavia abbastanza sopportabile in questa giornata. Al pomeriggio possibile qualche occasionale e locale rovescio a macchia di leopardo qualcuno anche molto intenso e di difficile localizzazione (nella mappa relativa ho indicato la possibilità del temporale su tutta la regione perché fenomeni sparpagliati e impossibili da localizzare). Temperature massime diurne intorno 33-34 gradi in pianura (5-6 gradi oltre il normale). Ventilazione da ovest e da est che indica proprio questa particolare convergenza di venti al pomeriggio col rischio di locali fenomeni molto violenti). Attenzione…in via precauzionale suggerisco di mettere la vostra auto al coperto possibili grandinate locali. Serata gradevole dove si verificherà il “temporale pomeridiano” Qualità dell’aria buona.

Sabato: Giornata di sole pieno con scarse nuvole di bel tempo nel corso delle ore pomeridiane. Temperature in aumento ulteriore su valori di 35 gradi in pianura. Caldo intenso e fastidioso. Evitare di uscire dalle 13 alle 19. Ventilazione occidentale debole a tratti moderata.

Domenica: Sole da mattina a sera con ulteriore incremento delle temperature su valori di 36 gradi (8 gradi più calde del normale). Minime tropicali in pianura sui 20 gradi. Caldo pesante di giorno. Il consiglio sempre di evitare di uscire di casa dalle 12 alle 20 in questa giornata. Ventilazione occidentale.

Breve anticipazione sul tempo per la prossima settimana e concludo: si parte lunedì con caldo molto intenso e fastidioso e qualche isolato rovescio pomeridiano, segue ridimensionamento su valori “più umani” e rischio sempre di qualche locale rovescio o temporale segnale di fine stagione estiva ormai alle porte, ma la siccità sempre di tipo estremo non verrà anche questa volta minimamente scalfita.

A tutti voi come per lo scorso weekend il consiglio di restare a casa perché troppo caldo e di trascorrere le giornate in compagnia dei vostri cari, al chiuso e al riparo dal sole .

Un caro saluto la redazione di AssisiNews!

Foto di CHUTTERSNAP | Unsplash

© Riproduzione riservata