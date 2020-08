Piano strade 3, lavori in centro storico e 11 frazioni per un 1.5 milioni di euro

È partito il Piano generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali del territorio di Assisi (Piano Strade 3) che prevede risorse per un milione e mezzo di euro. I lavori sono iniziati da via Campo Grande a Petrignano, una strada da anni asfaltata solo per metà nonostante sia tra le più percorse della frazione. Si procede poi con il calendario degli interventi programmati che riguarderanno sia il centro storico di Assisi che ben 11 frazioni (Santa Maria degli Angeli, Palazzo, Petrignano appunto, Torchiagina, Rivotorto, San Vitale, Capodacqua, Castelnuovo, Tordandrea, Tordibetto e Armenzano).

Correlato: Via Ermini, per la rotatoria lavori in stato avanzato: arrivano anche più luci

“L’individuazione delle strade – ha spiegato il vice sindaco Valter Stoppini – è stata dettata dall’urgenza di sistemare i tratti più malridotti che necessitano di interventi indispensabili per assicurare una migliore viabilità e soprattutto per garantire una maggiore sicurezza riducendo il rischio di incidenti”. Tra le varie arterie che rientreranno nel Piano Strade 3 ci saranno anche la zona Ivancich e San Damiano, via di Valecchie, Piazza Dante Alighieri, l’intera via Los Angeles, via Patrono d’Italia, via Protomartiri Francescani, via Fonte Vena, via San Vitale, via Pieve di Sant’Apollinare, via del Campaccio, via dei Boschetti.

“L’amministrazione comunale – ha aggiunto il vice sindaco – da quando si è insediata ha prestato massima attenzione e finanziamenti per oltre 3 milioni di euro al problema della riqualificazione della viabilità cittadina, facendo asfaltare chilometri e chilometri di strade e controllando i lavori delle imprese che in caso di criticità sono tenute alla ulteriore manutenzione. A proposito di risorse, va ricordato che per il Piano strade 1 – partito nel 2017 – erano stati stanziati 500 mila euro e per il Piano Strade 2 un milione, i cui lavori sono tutti ultimati. Ora è partito il Piano Strade 3, un milione e mezzo di euro, per completare la mappa degli interventi”.