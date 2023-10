Piazza del Vescovado, davanti alla fontana spuntano due nuovi segnali stradali (foto+video)

(Stefano Berti) Fa già discutere la nuova segnaletica in Piazza del Vescovado, dove da questa mattina giovedì 26 ottobre proprio al fianco della fontana campeggiano i due nuovi segnali stradali, uno di divieto di transito da un lato e l’altro di obbligo di passaggio a destra dall’altro. (Continua dopo la foto)

Una soluzione – che a questo punto sarà probabilmente definitiva anche se sarebbe dovuta durare in via sperimentale fino al 5 novembre – che a pochi minuti dalla sua “installazione” ha destato scalpore specialmente sui social. I cartelli serviranno a regolamentare il traffico nell’area, in centro storico, dopo le polemiche dei giorni scorsi e i vari incontri avvenuti. “La fontana della piazza funzionerà come una rotatoria, e le auto potranno continuare a passare dalla corsia di destra a scendere”, aveva anticipato il sindaco Proietti. “I cartelli sono a norma – le parole della prima cittadina incrociata per caso proprio nella zona del Vescovado – se la piazza deve rimanere aperta, è questa l’unica soluzione”.

I due nuovi segnali sono stati infatti piazzati vicino a una fontana risalente al 1500. “Capisco la necessità, però rovinano parecchio la bellezza del luogo!”, il senso delle perplessità. Diversi i commenti, anche sarcastici, di cittadini a cui non piace per niente la soluzione: “Orrenda!” – fra i commenti più critici – “Non sembra una buona soluzione al fianco di una fontana risalente al 1559” – il commento di un altro – “Ma ci avranno fatto anche un progetto?” – si chiede un ennesimo residente. “Bellissimi, è la fontana che stona”, l’ironia di un commentatore sulla pagina Facebook di Assisi News.

Insomma, i cartelli non piacciono. E tra l’altro, quello di divieto posizionato in quella maniera, non serve a niente: le auto che arrivano da via Sant’Agnese non lo vedono e continuano a girare per la corsia che dovrebbe essere ‘inaccessibile’, come dimostrano le foto nella gallery scattata nel primo pomeriggio del 26 ottobre, in cui un’auto percorre il tratto di strada a sinistra della fontana. E la redazione di Assisi News, nel giro di cinque minuti sul posto, ha contato almeno tre autisti distratti. (Continua dopo il video – link diretto)

“Si pensava di abbellire la città imponendo sacrifici ai commercianti, e poi non solo non si fa niente per valorizzare il decoro, ma attraverso questi interventi la peggiora, con errori e mancanza di visione. Tutto questo dimostra che l’attenzione per la città è in secondo piano rispetto agli interessi di altri e che non c’è assolutamente quella visione e quella cura che la città si meriterebbe vista l’incapacità amministrativa di interessarsi fino in fondo dei problemi della città”, il j’accuse dei consiglieri della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. E, nel pomeriggio di oggi, 25 ottobre 2023, si è anche sfiorata la rissa, quando un’auto che scendeva verso via Sant’Apollinare ha sfiorato uno dei pedoni fuori dalla chiesa: per calmare gli animi sono dovuti intervenire carabinieri e polizia muncipale, mentre la persona sfiorata è stata medicata dal personale del 118.

