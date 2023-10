Fiera dei Morti 2023, a Perugia tutto pronto: le date e gli orari degli oltre 500 banchi

Tante bancarelle ed espositori per tutti i gusti, a Pian di Massiano, in piazzale Umbria Jazz e in centro storico. E fino al 13 novembre continuano anche i baracconi

Nelle date dal primo al 5 novembre torna l’appuntamento annuale con la Fiera dei Morti 2023 a Perugia. Previsti oltre 500 banchi a Pian di Massiano, in piazzale Umbra Jazz (con orari 9.00-21.00), e 65 in centro storico (con orari 10.00-20.00). Sono circa 500 gli operatori commerciali che partecipano ogni anno a quella che è “la fiera più grande del Centro Italia” con i loro stand. La presentazione si è tenuta venerdì 27 ottobre alle 10 presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori: alla presenza tra gli altri dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, l’assessore alla sicurezza Luca Merli, il comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il presidente del Consorzio Perugia in centro Paolo Mariotti, i rappresentanti di Minimetrò e Busitalia.

Alla fiera dei morti 2023 a Perugia a Pian di Massiano sarà possibile trovare abbigliamento, accessori per la bicicletta, animali, antiquariato, artigianato, articoli dimostrativi, articoli in legno/mobili, biancheria per la casa, bigiotteria/orologeria, borse/pelletteria, calzature, accessori/cover per il telefono, dolciumi, elettronica/ferramenta, prodotti in fero battuta, frutta fresca e secca, giocattoli, libri/quadri/stampe, oggettistica/vetro, ristorazione, prodotti agricoli, piante e fiori, profumi, ricambi e casalinghi, alimentari, prodotti in vimini.

Da circa dieci anni la fiera è tornata anche nella sua sede originaria, l’acropoli perugina, con espositori selezionati da tutta Italia e dall’estero. 65 banchi circa, con tante novità a livello artigianale, dislocati tra corso Vannucci, piazza della Repubblica, via Mazzini, piazza Matteotti e piazza Italia (città gemelle). La Fiera in centro è un contenitore all’interno del quale convivono le Regioni d’Italia e le città gemelle, il prodotto tipico locale e quello d’oltre confine, l’artigianato made in Italy e quello proveniente dall’estero.

Corso Vannucci, piazza della Repubblica: mostra-mercato tipicità artigianali

Corso Vannucci e Piazza della Repubblica ospiterà la mostra-mercato tipicità artigianali, gli espositori e coloro che realizzano i più bei manufatti grazie a materiali come legno, vetro, stoffa, ceramica, carta, e metallo. Non mancheranno, inoltre, bellissime esposizioni di oggetti di design, etnici e d’antiquariato. In Via Mazzini e Piazza Matteotti ci sarà il villaggio delle regioni d’Italia e delle eccellenze umbre che proporrà al visitatore le prelibatezze e le tipicità enogastronomiche, con gli stand provenienti dalle regioni d’Italia e quelli provenienti dalla nostra terra. La proposta enogastronomica regionale prosegue in piazza Matteotti con gli espositori e i produttori del “mercato del sopramuro” che proporranno i loro prodotti di origine locale, quali olio, vino, miele, tartufo, formaggi, frutta e verdura

La Fiera dei Morti 2023 a Perugia è anche dedicata alle città gemellate con Perugia, ospitate negli appositi stand in piazza Italia, che offriranno, secondo tradizione, piacevoli e curiose novità accanto ai ricercati e attesi prodotti tipici provenienti dai paesi con i quali Perugia ha un rapporto ultradecennale di amicizia e collaborazione.

Dalla Provenza, incantevole terra del sud della Francia, i quattro stand di Aix En Provence propongono salumi, paté e formaggi francesi/provenzali. Le profumatissime spezie, erbe aromatiche, tè, sale e pepe da tutto il mondo. Gli ottimi saponi provenzali dalle più svariate essenze e il delizioso miele di lavanda. I tipici tessuti provenzali: tovaglie, asciugamani, tovagliette e altra biancheria per la casa.

Dalla Slovacchia i quattro stand di Bratislava offrono al pubblico la tipica gastronomia slovacca con i gustosissimi würst grigliati. E ancora miele, naturale e aromatizzato al cioccolato, fragole, ginger e altri sapori, canditi, vin brulé, punch, olio di zucca e noci. L’artigianato tipico della Slovacchia con cartoline e bijoux fatti a mano, oggetti e utensili in legno per la casa lavorati a mano, vetri dipinti, lampade in ceramica e decorazioni natalizie. Dalla Germania lo stand di Potsdam presenta ai visitatori i tipici tessuti Blaudruck tinti a mano nell’inconfondibile blu indaco secondo un’antichissima tradizione tintoria.

Nel trentennale del gemellaggio, da non perdere l’appuntamento con le due città americane di Seattle e Grand Rapids, rappresentate dai rispettivi Comitati di Gemellaggio, con esempi dei prodotti tipici dei rispettivi territori. Seattle è presente con gadget, oggettistica e salmone della Costa nord-occidentale, libri e spillette. Grand Rapids propone gadget, materiale promozionale del gemellaggio, frutta secca, popcorn e il vero ed originale sciroppo d’acero del Michigan.

Minimetrò S.p.A. comunica che, in occasione della Fiera dei Morti 2023, sarà possibile utilizzare il minimetrò con il titolo di viaggio UP “Giornaliero Fiera 2023” al prezzo di € 3,50 – validità di 24h dalla prima convalida – utilizzabile da un adulto ed un bambino al di sotto di 12 anni (fino ad un massimo di 1 minore per ciascun adulto). Il biglietto sarà acquistabile presso le macchine di vendita automatiche del minimetrò (solo nei giorni della Fiera) e la biglietteria manuale di Pian di Massiano.

Orari Minimetrò:

mercoledì 1: 09:00 – 20:45 (ultima corsa)

da giovedì 3 a sabato 4: 7:00 – 21:05 (ultima corsa)

domenica 5: 9:00 – 20:45 (ultima corsa)

Accanto alla Fiera dei Morti 2023, a Perugia continuano anche, fino a domenica 12 novembre, i baracconi 2023, che quest’anno festeggiano il loro centenario: in questo caso gli orari di apertura del luna park perugino sono dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 24.00; sabato e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 1.00; domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Per tutte le informazioni utili e i dettagli sui cambi alla viabilità si rimanda a Perugia Comunica.

