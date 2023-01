Polizia locale di Assisi in festa per il Patrono: il bilancio del 2022

Raddoppiano le multe per le violazioni al codice della strada, aumentano anche le telecamere e una volta ogni tre giorni circa, gli agenti della polizia locale di Assisi si trovano a ricevere una segnalazione per un oggetto smarrito. In occasione della festa del patrono San Sebastiano,arriva il bilancio della municipale. A presentare i dati il comandante Antonio Gentili, alla presenza del sindaco Stefania Proietti e del vice Valter Stoppini e di tutti gli agenti. (Continua dopo la foto).

Nel 2022 le multe per violazioni al Codice della strada sono state quasi 8.000 (rispetto alle 4.000 del 2021) e di queste oltre 1.300 hanno riguardato violazione dei limiti di velocità, 278 le sanzioni per omessa revisione, 39 le sanzioni per mancata copertura assicurativa, 60 per emissioni acustiche non conformi. I sequestri amministrativi sono stati 14, le patenti di guida ritirate 20, le carte di circolazione ritirate 16, oltre 4.000 i punti di patente decurtati, 33 le rimozioni forzate e 124 gli incidenti rilevati di cui 34 con feriti, uno mortale. (Continua dopo la foto)

Nell’ambito della polizia amministrativa, il bilancio è stato di 285 sanzioni per violazioni diverse dal codice della strada, di cui 165 per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta), nel 2021 erano state 338. Poi 44 per violazioni al regolamento di polizia urbana e 12 per violazioni dell’occupazione del suolo pubblico.

Per quanto riguarda la polizia giudiziaria e l’infortunistica stradale, la polizia locale di Assisi ha inviato 80 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica, di cui 53 per abusi edilizi e 1 per abbandono di rifiuti da parte di un’impresa. Trentuno invece le indagini delegate dalla Procura. Alla voce attività amministrativa, il resoconto parla di 224 ordinanze di circolazione stradale, 5 pratiche relative a trattamenti sanitari obbligatori, 1.190 accertamenti anagrafici, 619 segnalazioni a enti esterni e uffici interni, 350 concessioni di suolo pubblico. Aumenta la videosorveglianza urbana, con 112 telecamere presenti sul territorio, mentre come detto sono oltre 100 (103 nello specifico) i fascicoli aperti per oggetti smarriti. Accanto alla ‘normale’ attività, la polizia locale di Assisi ‘fronteggia’ anche le migliaia di turisti ogni anno (informazioni, gestione del traffico e viabilità), senza dimenticare i grandi eventi come Marcia per la pace, le festività di San Francesco (quest’anno con il Presidente della Repubblica), le visite del Papa (quest’anno in città per The Economy of Francesco) e altri eventi, anche sportivi, grandi e piccoli.

Proietti e Stoppini hanno ringraziato la polizia locale di Assisi “per lo straordinario e delicato lavoro che ogni giorno compie nella nostra comunità per garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio tra i più vasti della regione ma anche e soprattutto per l’impegno e la professionalità dimostrati da tutti gli uomini e le donne in divisa nell’anno che si è appena concluso. Assisi è una città speciale, una città che richiede più impegno da parte di tutti, per assicurare il regolare svolgimento della vita cittadina”. Ieri anche la messa nella Basilica inferiore di San Francesco mentre oggi avrà luogo l’apertura del nuovo ufficio della polizia locale, a Santa Maria degli Angeli, nel Palazzo del Capitano del Perdono, in piazza Garibaldi.

