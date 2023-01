Via San Francescuccio de’ Mietitori, finalmente arrivata l’acqua pubblica

Per via San Francescuccio de’ Mietitori a Santa Maria degli Angeli quello di venerdì 20 gennaio è un giorno storico. Le abitazioni del Comune di Assisi infatti, dopo anni ed anni di attese, di progetti rimasti solo sulla carta e richieste, hanno finalmente l’acqua pubblica. Umbra Acque ha completato già da giorni i lavori alla condotta idrica sulla strada provinciale che separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra. E oggi alcuni residenti hanno installato il contatore e dato il via a quel sogno da tempo desiderato.

I primi cittadini richiedenti si sono regolarmente attaccati alla condotta iniziando ad utilizzare l’acqua pubblica già in questi giorni. A segnalare l’opera conclusa, dopo la potabilizzazione, è una residente della zona: “Quando c’è da ringraziare e fare i complimenti va fatto – scrive ad Assisi News la signora residente – finalmente dopo anni in cui abbiamo sempre utilizzato l’acqua dei nostri pozzi, abbiamo anche noi un servizio che in questi tempi non può mancare: l’acqua pubblica. Grazie a Umbra Acque che ha garantito nei tempi la lavorazione rispondendo alle nostre esigenze, alla Provincia per le autorizzazioni necessarie e al Comune di Assisi nella persona del sindaco Stefania Proietti per la presa in carico con impegno e dedizione in prima persona di una questione a tanti necessaria e gradita. Finalmente – conclude la lettera inviata alla redazione – anche noi siamo cittadini di serie A. Pagheremo una bolletta in più in tempi non facili, ma con grandissima soddisfazione”.

Pozzi a riposo dunque in una zona da sempre più indietro di altre. Oltre alle famiglie che già da tempo hanno avanzato la richiesta, con risposta celere da parte di Umbra Acque che ha attivato il servizio, sono un fase di avanzamento le altre installazioni dei richiedenti.

© Riproduzione riservata