Possesso di hashish e marijuana, arrestato giovane 26enne a Petrignano

L’attività di vigilanza nei confronti delle persone sottoposte a misura restrittive ha dato nuovamente i suoi frutti.

Difatti, nella giornata di giovedì, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Assisi hanno tratto in arresto un 26enne di origini albanesi, da anni residente a Petrignano d’Assisi, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’A.G. di Perugia, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana e 2 hashish, già suddivisi in dosi, nonché di tutto il materiale per il confezionamento e numerosi telefoni cellulari, utilizzati per gestire l’attività di vendita al dettaglio dello stupefacente.

Giudicato con rito per direttissima nella giornata di venerdì dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto, il giovane albanese è stato condannato, con patteggiamento, alla pena di otto mesi di reclusione, alla multa di € 2.000, e gli è stato confiscato il denaro trovato durante la perquisizione, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

© Riproduzione riservata