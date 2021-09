Antonio Tajani ad Assisi il 19 settembre in sostegno di Marco Cosimetti

Antonio Tajani ad Assisi il 19 settembre in sostegno di Cosimetti. La giornata del vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia comincerà alle 15.30 da San Rufino, per poi arrivare alla Sala della Conciliazione, dove si terrà una conferenza stampa “Forza Italia per Assisi” alla presenza del Candidato Sindaco Marco Cosimetti, del Coordinatore Regionale Forza Italia Umbria Andrea Romizi, del Coordinatore comunale Fi Leonardo Paoletti, insieme ai nostri Parlamentari, eletti e dirigenti e ai candidati della lista Forza Italia Progetto Assisi – Ucd. Alle 16.30, visita a un’eccellenza del Comune di Assisi.

Il vicepresidente del Partito Popolare Europeo era già stato ad Assisi un paio di mesi fa. “Forza Italia vuole essere ‘forza’ che spalanca le proprie porte per aggregare consensi e movimenti civici e tutti coloro che credono in una politica riformista che sia legata alla soluzione dei problemi concreti”, aveva detto in occasione del battesimo di Forza Italia Progetto Assisi. “Ad Assisi – aveva aggiunto Antonio Tajani – siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, così come abbiamo fatto in occasione delle ultime elezioni regionali nelle Marche. Noi continuiamo ad andare avanti per dare vita a quel grande progetto, magari nel 2023, che potrebbe essere il grande partito repubblicano, liberale, riformista, garantista, cristiano che si candiderà, dopo il successo delle elezioni del 2023, a governare il Paese fino al 2050. Intanto vinciamo ad Assisi – ha concluso – e cerchiamo di governare bene Assisi con la stessa mentalità”.

© Riproduzione riservata