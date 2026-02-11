Possibile fuga di gas, apprensione e controlli nel centro storico lunedì sera

Attimi di apprensione nella serata di lunedì – e controlli anche martedì mattina – nella porzione di centro storico di Assisi compresa tra via Portica e piazza del Comune, dove si temeva per una possibile fuga di gas; vicenda fortunatamente risoltasi con qualche disagio dovuto allo spostamento in un’altra struttura ricettiva per gli ospiti di un b&b nella zona interessata dall’odore.

Secondo una prima ricostruzione pubblicata tra l’altro dal Corriere dell’Umbria in edicola stamattina, 11 febbraio 2026, nella serata di lunedì sarebbero stati proprio i turisti, ma anche alcuni residenti di un palazzo nella zona Portica – Fortini, ad avvertire una sorta di cattivo odore che avrebbe causato anche del pizzicore a naso, occhi e gola. Immediate le chiamate alle forze dell’ordine: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e l’ambulanza del 118 dal locale nosocomio, ma fortunatamente non c’è stato bisogno di un trasporto in ospedale; in via precauzionale, però, tutte le persone ospiti del b&b sono state spostate in altra struttura. I ‘caschi rossi’ hanno controllato per cercare eventuali perdite di gas e nella mattinata di ieri sul posto è intervenuto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Perugia i cui rilievi hanno escluso la presenza di monossido di carbonio. Nella stessa zona, pochi mesi fa, c’era stata un’altra perdita di gas, con tanto di chiusura della strada per i lavori di riparazione; non è al momento chiaro invece cosa possa essere successo lunedì sera ma non è escluso che ulteriori controlli precauzionali siano condotti nei prossimi giorni.

