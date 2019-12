Concerto natalizio 2019, i Cantori di Assisi domenica a Ospedalicchio

“Onorato e grato, il paese di Ospedalicchio anche per questo Natale 2019 ospita nella Chiesa parrocchiale il bel canto dei Cantori di Assisi – fa sapere il presidente del Circolo Ricreativo e Culturale Giuseppe Cassetta- promotore dell’evento in collaborazione con Ospedalicchio Giovani-. Ringrazio particolarmente Andrea Brozzi, perché, grazie alla sua presenza nel Cantori, garantisce un appuntamento di così alto livello”.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, ore 18,15.

Nel corso della serata Silvana Pacchiarotti, presidente associazione Punto Rosa, consegnerà attestati di riconoscimento ai Cantori per la meritoria vicinanza dell’intero gruppo alla creatura associativa nel sostegno alle donne operate al seno.

“ Sarà anche la giusta occasione – dichiara Chiara Brozzi del gruppo Ospedalicchio Giovani- per ricordare quanti si occupano nell’intero anno della socialità della nostra comunità sempre attivissima in un settore primario del nostro impegno”