Premio Samaritano 2022 assegnato ad Alessandro Martorana

Torna il Premio Samaritano 2022, lo straordinario evento che, per decenni, ha posto alla ribalta nazionale Petrignano di Assisi per avere ideato e concretizzato un ormai storico riconoscimento a chi, sulle strade del mondo o dove c’è bisogno, presta soccorso e solidarietà, rischiando spesso la propria vita per porre in salvo quella degli altri. L’anno scorso il premio è andato a Chiara Silvestrucci.

La cerimonia per la consegna del Premio Trofeo intitolato al petrignanese Giancarlo Tofi, edizione 2022, è fissata per il 22 ottobre, ore 10,00, presso il Parco del Samaritano, all’ingresso di Petrignano. Accanto alla statua che porta il nome del concittadino Giancarlo, opera dell’artista perugino Artemio Giovagnoni, verrà celebrato il vincitore che si è distinto per un atto di altruismo o di un gesto di amore. Quest’anno la commissione esaminatrice è stata così composta: Stefania Proietti, Sandra Spigarelli, Marco Tofi, Gianpiero Bianconi, Marta Freddii, Don Carlo Cecconi, Manuela Cesaretti, Monia Venturini, Corrado Cicogna, Federico Malizia, Marco Tarquinio, Tiziana Bonaceto, Rossano Rossi, Vittorio Jervolino e Daris Giancarlini.

Il Comitato “Il Samaritano”, dopo avere esaminato le schede riassuntive degli episodi di solidarietà stradale tra i recenti fatti di cronaca, ha individuato il candidato da premiare per il Premio Samaritano 2022. Si tratta di Alessandro Martorana, di Montesanto, frazione del comune di Voghiera, provincia di Ferrara, che non ha esitato un attimo a tuffarsi per salvare dall’annegamento una ragazzina di 12 anni.

