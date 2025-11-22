Domani la San Francesco Marathon: le modifiche alla viabilità

Il Comune di Assisi ha adottato una serie di provvedimenti che regolano circolazione e sosta il 23 novembre 2025, nelle strade della città interessate dalla “San Francesco Marathon”, gara podistica che unisce sport, bellezza e spiritualità, attraversando luoghi francescani. Si tratta di misure necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, che riguardano in particolare Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua, limitatamente al passaggio dei partecipanti.

È stato disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli: dalle ore 7.00 alle 16.30, in viale Patrono d’Italia dall’intersezione con Via Protomartiri Francescani alla rotatoria con via Los Angeles; dalle 9.00 alle 10.00 in via Los Angeles dalla rotatoria con Viale Patrono d’Italia a via Mezzo Miglio; dalle 9.00 alle 11.00 in via dell’Isola Romana, via Ospedale delle Pareti, viale Patrono d’Italia dall’intersezione con via Ospedale delle Pareti all’intersezione con via Giosuè Carducci; dalle 9.00 alle 16.30 in viale Patrono d’Italia (dall’intersezione con Via Giosuè Carducci all’intersezione con via Protomartiri Francescani), via Los Angeles (dall’intersezione con via Capitolo delle Stuoie alla rotatoria con viale Patrono d’Italia), via Giosuè Carducci, Piazza Dante Alighieri, via Gabriele d’Annunzio, via Santa Maria Maddalena, via Frate Egidio, via Ottone IV, via dei Tre Compagni, via del Paduletto, via Romana, via del Sacro Tugurio, via San Savino. via Passaggio Vecchio, via dell’Osteriola.

Previsto anche il divieto di sosta per tutti i veicoli: dalle ore 00.00 alle 11.00 del 23 novembre in via Los Angeles dalla rotatoria con viale Patrono d’Italia a via Mezzo Miglio; dalle ore 00.00 alle 16.30 in viale Patrono d’Italia (da Via Los Angeles a l’intersezione con via Ospedale delle Pareti); in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, via Los Angeles (parcheggio adiacente ai giardini pubblici della Basilica), parcheggio Domus Pacis, via Los Angeles (dall’intersezione con Via Capitolo delle Stuoie alla rotatoria con Viale Patrono d’Italia), via Giosuè Carducci, Piazza Dante Alighieri, via Gabriele d’Annunzio, Piazza San Giuseppe da Copertino.

Le modifiche alla viabilità, con la chiusura di alcune strade, incideranno anche sull’accesso dei mezzi operativi all’isola ecologica. Questo potrebbe causare disservizi legati allo svuotamento di cestini e al ritiro dei rifiuti presso alcune utenze commerciali, nella giornata del 23 novembre.

© Riproduzione riservata