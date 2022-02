Proiettile nel comodino, denunciato 26enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti all’interno di un’abitazione della città dopo la segnalazione di una illecita detenzione di armi e munizioni.

Dopo aver fatto tutti gli accertamenti nei confronti del proprietario dell’abitazione, gli agenti si sono portati presso l’indirizzo segnalato per procedere ad una perquisizione ai sensi dell’art. 41 TULPS, che consente agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere all’immediata perquisizione dei luoghi – sia pubblici che privati – nei quali si abbia notizia, anche solo per indizio, della presenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o comunque abusivamente detenute.

All’interno dell’abitazione del giovane 26enne, incensurato, i poliziotti hanno rinvenuto, dentro il cassetto del comodino della camera da letto, una cartuccia calibro 7.65 perfettamente integra.

Sentito in merito al possesso del proiettile, il giovane non ha saputo fornire giustificazioni.

Dopo l’identificazione e le attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abusiva di munizione ai sensi dell’art. 697 del Codice Penale. La munizione, invece, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

