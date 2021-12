Rapina in Banca a Santa Maria degli Angeli, rubati 100mila euro (foto)

Il colpo in un istituto di via Los Angeles, sul posto i Carabinieri di Assisi che indagano sull'accaduto

Rapina in banca a Santa Maria degli Angeli, nel pomeriggio della giornata di oggi mercoledì 1 dicembre. Dalle prime informazioni il colpo sarebbe avvenuto con la presenza dei dipendenti dell’istituto all’interno, che sempre dalle prime ricostruzioni sarebbero stati immobilizzati legati. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Assisi e della stazione di Santa Maria degli Angeli, dipendenti dalla compagnia di Assisi agli ordini del capitano Vittorio Jervolino, che indagano sull’accaduto.

Ingente il bottino che sarebbe di circa 100mila euro. La filiale interessata alla rapina sarebbe la ex Banca Popolare di Spoleto, ora filiale del Gruppo Banco Desio, nella centralissima via Los Angeles. Secondo le prime informazioni ad agire almeno due persone.

Dopo essere entrati travisandosi il volto con la visiera di un cappellino da baseball e dopo aver immobilizzato i tre dipendenti usando per spaventarli un’arma da taglio, forse un punteruolo, i ladri hanno asportato un ingente bottino dalle casse e dalla cassa del bancomat, per poi darsi alla fuga. Come detto indagano i carabinieri: le indagini sono condotte anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

