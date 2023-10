Tourné 2023-2024, presentata la nuova stagione: il programma tra Assisi, Orvieto, Perugia e Spoleto

Dopo il grande successo dell’anteprima a Spoleto che ha visto protagonista il fuoriclasse Luca Ravenna, è finalmente pronta a partire la stagione Tourné 2023-2024 promossa da Aucma (Associazione umbra della canzone e della musica d’autore) e Mea Concerti che ha in serbo un “itinerario d’autore” ricco di eventi tra musica, spettacoli e monologhi di grande attualità che attraverseranno l’Umbria con appuntamenti di qualità tra nomi noti e talenti di nuova generazione. Il teatro Lyrick di Assisi, il teatro Mancinelli di Orvieto, la sala dei Notari, il teatro Morlacchi e, novità di quest’anno, l’auditorium San Francesco al Prato (recentemente riaperto al pubblico) di Perugia e il teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto i luoghi annunciati giovedì 26 ottobre durante la conferenza stampa ufficiale, ai quali si aggiungeranno ulteriori location per appuntamenti che verranno svelati in seguito.

La presentazione del programma della stagione di Tourné 2023-2024 alla sala della Vaccara del Comune di Perugia alla presenza di Leonardo Varasano (assessore alla Cultura del Comune di Perugia), Veronica Cavallucci (assessore alla Cultura della Città di Assisi), Lucia Fiumi (presidente Aucma) e Gianluca Liberali (direttore artistico Tourné).

«Le realtà che hanno resistito in questi anni al viaggio attraverso la pandemia hanno basi solide e prospettive – le parole dell’assessore Varasano – Tourné è una di queste. In programma, ieri come oggi, troviamo infatti qualità ed eventi che valorizzano non solo i luoghi della nostra città ma dell’intera regione. Novità di quest’anno è l’inserimento in cartellone dell’auditorium San Francesco al Prato. Tolti alcuni piccoli problemi tecnici, che si risolveranno in poche settimane, questo spazio meraviglioso che sta germogliando ospiterà eventi ad hoc».

Pienamente d’accordo anche l’assessore Cavallucci che ha confermato l’appoggio dell’amministrazione comunale agli organizzatori «con grande entusiasmo. Per noi siete una certezza e i numerosi sold out e gli eventi d’eccellenza portano il teatro Lyrick a essere un punto di riferimento non solo per il pubblico umbro ma anche per quello proveniente da fuori regione».

Liberali e Fiumi, oltre ad aver illustrato il nutrito cartellone di Tourné 2023-2024 in programma, hanno sottolineato come l’intento di fare rete, come dimostrano le location toccate sia con la stagione estiva che con quella invernale, sia caratteristica primaria dell’associazione. Un insieme di eventi di spessore e di diversi generi che è la scia del lavoro iniziato con Sergio Piazzoli tanti anni indietro. Oggi un proseguo che si è evoluto volgendo lo sguardo all’innovazione e coinvolgendo anche moltissimi giovani.

Si inizia sabato 28 ottobre alle 21 al teatro Lyrick di Assisi con “Amor Fabulas – Preludio”, nuovo tour di Max Gazzè, prodotto e organizzato da Otr Live. uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni degli irrinunciabili successi, brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui “Che c’è di male”. Prevendite TicketOne

Il 15 novembre alle 21 all’auditorium San Francesco al Prato di Perugia prima tappa italiana del tour europeo di Kaki King che celebra 20esimo anniversario del suo primo album “Everybody loves you”. La chitarrista e compositrice statunitense porterà in scena un nuovo show in cui troveranno spazio i brani preferiti dai fan: da “Night after sidewalk” a “Fortuna” per un momento di condivisione di musica e storie inedite sulla creazione del disco e il suo significato. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre al teatro Lyrick di Assisi debutto 2023/2024 di “Tilt – Christmas Tour”, show unico al mondo che vedrà protagonista un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle superstar mondiali del Nouveau Cirque. La produzione, targata Le Cirque Top Performers, è pronta a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo con un atto unico il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali. Lo spettacolo, liberamente ispirato al film capolavoro “Ready Player One” di Steven Spielberg, ha entusiasmato il pubblico di ogni teatro in cui è andato in scena. “Tilt” è un viaggio fra realtà virtuale e mondo reale, ma dove tutto ciò che accade sul palcoscenico è vero. Novanta minuti a ritmo incalzante, senza interruzioni, traboccanti di energia e di spettacolarità. Ogni elemento artistico, coreografico, scenografico e musicale esalta le magnifiche performance. A rendere possibile tutto questo, un gruppo di top performers mondiali di prim’ordine, artefici di incredibili numeri – aerei e a terra – che emozionano e tolgono il respiro. Lo show rilegge il mondo virtuale, per poi affermare quanto siano più importanti la realtà e i valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore.

“Sono cambiato” è il titolo dello spettacolo di Angelo Duro (prodotto dalla Da Solo Produzioni, società fondata dallo stesso artista) che sta sbancando tutti i teatri d’Italia e che approderà il 28 novembre alle 21 al teatro Lyrick di Assisi. Duro, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi.

Elio e le Storie Tese protagonisti di “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, show diretto dal maestro Giorgio Gallione in scena il 3 dicembre al teatro Lyrick di Assisi. Sul palco il ritorno a teatro dove poter rispondere finalmente tutti coloro che quotidianamente continuano a chiedere a Elio e company: «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?». Il 28 gennaio alle 21 al teatro Mancinelli di Orvieto c’è Fabio Concato con “Il musico ambulante tour”. L’artista, uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio.

Il 2 febbraio alle 21 alla sala dei Notari di Perugia Immanuel Casto porta in scena “Non era una battuta”. «È una frase che mi ritrovo a dover pronunciare spesso – spiega l’artista – In particolare, ogni qual volta dico qualcosa che risulta involontariamente comica, magari per la formulazione lapidaria o l’uso letterale del linguaggio che faccio. È vero che, con il tempo, ho iniziato “adutilizzare” intenzionalmente l’umorismo (soprattutto quello più nero), rendendolo parte del mio lavoro, ma sono ancora molto frequenti le occasioni in cui ripeto quella frase. Ecco perché, uscendo per la prima volta dalla dimensione musicale che mi è propria, ho scritto uno spettacolo meta-comico, dedicato ai grandi “segreti” della comunicazione che ho decifrato in decenni di osservazione, per poi scoprire che per gli altri erano… ovvietà».

Il 3 febbraio alle 21 all’auditorium San Francesco al Prato a Perugia prenderà il via “Journey through the past” Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana suonano Neil Young. Un giorno di novembre del 2022, in provincia di Cuneo, nel pieno delle lavorazioni per l’undicesimo disco dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana scoprono di avere in comune una grande passione per Neil Young. Ne nasce l’idea di fare un piccolo concertino per le persone del luogo e quel concertino, riuscitissimo, fa capire ai due che si potrebbe organizzarne uno più strutturato da portare in giro per l’Italia. Così nasce “Journey through the past” il tour. Non un tributo, ma un atto d’amore all’insegna del feeling, della dedizione all’ottima musica, del reciproco scambio di emozioni da offrire al pubblico. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Il 3 marzo alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia a salire sul palco sarà Camihawke con “Il saggio di fine anno”, spettacolo teatrale ideato da Camilla Boniardi e Show Reel Factory e prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, durante gli anni dell’università si rende conto di avere una spiccata passione per il web e inizia a pubblicare i primi video su Facebook e YouTube. In breve tempo diventa tra i talent più seguiti in Italia e non solo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni (umili) dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica.

Il 21 marzo sul palco del teatro Lyrick di Assisi c’è “Atom Heart Mother” il concerto-evento dei Pink Floyd Legend che si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: “Atom” è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock. Nelle quasi tre ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

Il 22 marzo alle 21 sarà il teatro Lyrick di Assisi a ospitare Pfm canta De André. A 45 anni dal famoso tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto”, che ha segnato l’inizio di una delle migliori collaborazioni artistiche, Pfm torna sui palchi di tutta Italia con un tour (prodotto da D&D Concerti e organizzato in collaborazione con Ventidieci) che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Nel programma della rassegna Tourné 2023-2024, sempre il 22 marzo alle 21 ma al teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto arriva “Queen Rapsody”. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie. Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a “A Night at the Opera”, dal Live Aid a Wembley. Con la regia di Daniele Sala e un contributo di Katia Ricciarelli per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del rock e non solo.

Il 28 marzo alle 21 al teatro nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto Antonio Ornano sarà protagonista di “Maschio caucasico irrisolto”. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima e una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse è solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perché come dice lui stesso, rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Il 7 aprile alle 18 al teatro Lyrick di Assisi sarà la volta di “Bolero – Carmina Burana”, due grandi classici della musica di tutti i tempi che vedranno l’esibizione di ben 200 musicisti dell’Ensemble Symphony Orchestra – una delle più conosciute nel panorama artistico nazionale – diretti dal maestro Giacomo Loprieno. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità ed all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Grazie, infatti, al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno in scena al teatro Lyrick di Assisi anche il 27 aprile alle 21 con “Alla scoperta di Morricone” tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del maestro Morricone per dar vita a un nuovo spettacolo. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Il 2 maggio alle 21 arriva invece al teatro Lyrick di Assisi una delle artiste più amate in Umbria, Levante, con una tappa del suo “Opera Futura Live nei teatri”, nuovo tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti. La cantautrice, autrice e scrittrice siciliana ripercorrerà i suoi primi 10 anni di musica. Anni importanti di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione di cinque dischi e tre libri, a cui si sono aggiunte colonne sonore, concerti in Italia e all’estero e molto altro. Prevendite su TicketOne

Il 3 maggio al teatro Lyrick di Assisi Tourné 2023-2024 dà spazio allo psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano Paolo Crepet con “Prendetevi la luna”. «Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me – le parole di Crepet – Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accendo i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: “prendetevi la luna”. Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia». Prevendite suTicketOne

La stagione Tourné 2023-2024 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

